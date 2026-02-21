Frana sulla provinciale 9 a Stazzema: nessun ferito o danno

Intorno alle ore 3 di questa notte, una frana sulla provinciale 9 nel comune di Stazzema ha portato all'interruzione della viabilità. Lo smottamento ha riempito la strada di grossi detriti, ma nessuna abitazione o persona è stata coinvolta. L'intervento dei vigili del fuoco, insieme all'escavatore del comune e al personale provinciale, si è concluso questa mattina alle 7:30.
