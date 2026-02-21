Furto al centro commerciale: minorenne fermata con merce nascosta nel piumino

Intervento della Polizia Locale a Madonna dell’Acqua: refurtiva per 250 euro. Il Comune chiede più presenza di forze dell’ordine statali sul territorio

Una giovane minorenne sorpresa a rubare nella zona del nuovo centro commerciale di Madonna dell’Acqua e deferita alla procura dei minori per furto aggravato. È il risultato dell’intervento della Polizia Locale di San Giuliano Terme che, ieri pomeriggio, durante il consueto pattugliamento del territorio, è stata richiamata dai dipendenti di una delle aziende insediate nell’area ed è intervenuta bloccando la giovane che nella fodera del piumino aveva nascosto profumi, cosmetici e saponi per un valore complessivo di 250 euro.

Dopo aver sentito il procuratore della Repubblica di turno presso il tribunale dei minorenni di Firenze, la giovane è stata condotta in Questura per le procedura di identificazione.

"È la conferma delle competenze, delle azioni e dell’impegno che il comune, tramite la Polizia Locale, mette in campo nell’attività di controllo del territorio – spiega l’assessore comunale alla polizia municipale e alle politiche per la sicurezza Marco Balatresi -. È un impegno costante e quotidiano, dimostrato anche dalle numerosissime richieste d’intervento, spesso dirottate dal 112 (66 solo negli ultimi 4 mesi), a cui si aggiunge il quotidiano accesso da parte della polizia giudiziaria all’impianto comunale di videosorveglianza. Siamo, comunque, pronti anche a uno sforzo ulteriore, rafforzando i pattugliamenti e mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, consapevoli però – continua Balatresi - che gli agenti del comune non possono supplire alla presenza e alle funzioni proprie dello Stato e delle sue forze dell’ordine cui, non a caso, l’ordinamento affida la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I comuni sì, concorrono alla promozione della sicurezza urbana nell’ambito della sicurezza integrata, ma non possono sostituirsi alle competenze statali".

Da qui la richiesta: "Come ha già fatto il sindaco Matteo Cecchelli, torno anch’io a insistere perché si abbia un rafforzamento concreto della presenza delle forze dell’ordine statali anche nel nostro territorio. Bene ha fatto il primo cittadino a chiedere la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: a quel tavolo istituzionale chiederemo il supporto necessario da parte di chi, per legge, deve garantire la sicurezza pubblica. Noi continueremo a fare la nostra parte, ma è indispensabile una maggiore presenza di Polizia e Carabinieri sul territorio affinché si possa garantire una risposta adeguata alla situazione che stiamo vivendo".

Fonte: Ufficio stampa Comune di San Giuliano Terme

