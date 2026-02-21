Rubano le collane a due turisti a Firenze: 20enne arrestato per furto

Prima l'offerta di sostanze stupefacenti, poi, al loro rifiuto, il furto delle collane dal collo delle due vittime. In via Palazzuolo, a Firenze, la Polizia di Stato ha bloccato e arrestato un cittadino tunisino di 20 anni con l'accusa di furto con strappo in concorso.

L'allarme è scattato nella notte di giovedì 19 febbraio. Secondo quanto ricostruito, due turisti statunitensi di 21 anni stavano rientrando verso casa quando sono stati avvicinati da un gruppo di tre giovani. Dopo aver ricevuto un netto rifiuto alla proposta di acquistare sostanze stupefacenti, i tre sarebbero passati all'azione, strappando le catenine che i due giovani americani portavano al collo.

Le Volanti di via Zara sono riuscite a intercettare e bloccare uno dei presunti autori, il 20enne già noto alle forze dell'ordine. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano, dove è stato condotto su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini per identificare i possibili complici.