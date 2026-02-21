La prima assemblea costituente del comitato di Pisa di Futuro Nazionale ha visto la partecipazione di circa 200 persone, principalmente ex leghisti e qualche ex simpatizzante di Fratelli d'Italia. Tra i nomi che spiccano, quello del deputato Edoardo Ziello, eletto in Parlamento con la Lega prima di aderire al nuovo partito di Roberto Vannacci. Insieme a lui anche il segretario regionale Tommaso Villa e la responsabile nazionale del tesseramento Anna Maria Frigo.

"L'obiettivo - ha detto Ziello - è di strutturare il partito sui territori tracciando una scia basata sul merito e sulla coerenza come ad esempio per l'invio di armi a Kiev. I sondaggi ci danno in forte crescita ma noi restiamo con i piedi per terra e lavoreremo su sicurezza, economia, immigrazione e tasse preparandoci al primo appuntamento elettorale al quale parteciperemo che sono le elezioni politiche del 2027".

All'appuntamento anche due consiglieri comunali ex leghisti: Angelo Ciavarrella - che Ziello celebra annunciando che "il nostro tenente colonnello è appena stato nominato responsabile provinciale del partito" - e Maria Grazia Bellomini. Altri volti noti sono quelli dell'ex assessore alla cultura di Pisa Pierpaolo Magnani, dell'ex presidente del consiglio comunale Alessandro Gennai - altri due nomi che hanno lasciato la Lega per Vannacci - e qualche ex membro di Fdi che ha invece scelto di lasciare Meloni per il Generale.

Vannacci si collega per un breve intervento da Pordenone con il coordinatore nazionale del partito Massimiliano Simoni: "Noi siamo l'unica novità politica degli ultimi dieci anni in Italia, siamo una luce in fondo al tunnel e una speranza. Sono sicuro che troveremo terreno fertile dai giovani e meno giovani che sosterranno le nostre idee perché rappresentiamo quello che l'Italia stava aspettando". Gli interventi che seguono il suo mantengono la stessa linea: "Fondare una nuova destra e scegliere di aderirvi senza vergogna".

