Pisa, polemica su Futuro Nazionale: opposizione all’iniziativa alle Officine Garibaldi

È arrivato nella mattinata di oggi il comunicato con cui viene espressa una netta opposizione all’iniziativa in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle Officine Garibaldi, dove è previsto l’avvio del comitato locale di Futuro Nazionale con un collegamento video del generale Roberto Vannacci. Nel testo si denuncia il tentativo di radicamento sul territorio di un’area politica definita "ultra-sovranista" e si punta il dito contro un presunto spostamento a destra della maggioranza cittadina.

"Riteniamo grave e pericoloso che a livello nazionale enella nostra città si tenti di radicare un progetto politico ultra-sovranista, fondato su parole d’ordine che alimentano esclusione, discriminazione e nostalgia autoritaria. Le posizioni pubblicamente espresse da Vannacci e da altri esponenti dell’area nazionalista rappresentano un attacco diretto ai principi di uguaglianza, solidarietà e convivenza che sono alla base della nostra Costituzione." si legge nel comunicato.

A promuovere l’assemblea sono il deputato Edoardo Ziello, fuoriuscito dalla Lega e tra i fondatori del nuovo movimento, e il consigliere regionale Massimiliano Simoni. Secondo quanto riportato nella nota, l’iniziativa si inserirebbe "in un più ampio tentativo di riorganizzazione della destra nazionalista sul territorio, in collegamento con una più grande galassia europea", un percorso che i firmatari dichiarano di respingere "con la più assoluta fermezza".

"Vogliamo dirlo con chiarezza: non c’è spazio per politiche razziste che trasformano le persone migranti in capri espiatori delle disuguaglianze prodotte dal sistema economico. Respingiamo la cosiddetta “remigrazione”, parola d’ordine che maschera pratiche di espulsione di massa incompatibili con ogni principio democratico. Rifiutiamo ogni retorica identitaria che richiami esperienze e simbologie legate alla X Mas o che tenti di riabilitare, anche indirettamente, il passato fascista del nostro Paese. La nostra città ha una storia antifascista, operaia e studentesca che non può essere cancellata da operazioni di marketing politico. Pisa è e deve restare uno spazio di incontro tra culture, di diritti per tutte e tutti, di partecipazione democratica e di giustizia sociale." - e proseguono - "Oggi il sindaco Conti sta in piedi in consiglio comunale grazie all’appoggio esplicito dei consiglieri comunali di Futuro Nazionale, Ciavarella e Bellomini, che sono parte integrante della sua maggioranza. Ziello e Simoni sono parte integrante da sempre dell’entourage e punti di riferimento del sindaco e della maggioranza che lo sostiene. E questo è un dato chiaro dello spostamento sempre più a destra della Giunta. Un principio per noi è irrinunciabile: ai fascisti non deve essere concesso alcuno spazio politico, culturale o simbolico. Non si tratta di censura, ma di difesa attiva della democrazia nata dalla Resistenza. Le idee che negano l’uguaglianza e alimentano odio non possono essere normalizzate né trattate come una posizione qualsiasi nel dibattito pubblico."

