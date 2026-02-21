Terzo incontro del Comitato empolese per il No al referendum

Terzo appuntamento organizzato dal Comitato empolese della Società Civile per il NO che scandisce il percorso di avvicinamento al referendum del 22-23 marzo.

Oggi, giudici e pubblici ministeri si formano e fanno il concorso insieme, la carriera è una, poi assumono funzioni diverse, giudicante o requirente. Possono cambiare una volta sola, passando dall’una all’altra, e per farlo devono anche trasferirsi in un’altra città o regione. Non succede quasi mai (nel 2024, appena 42 passaggi su quasi 9000 magistrati: lo 0,4%). Dunque esiste già, di fatto, una separazione di funzioni.

L’alta percentuale di processi che termina con l’assoluzione (cioè il giudice che rifiuta le richieste del pubblico ministero) mostra che, con questo sistema, il giudice è già 'terzo e imparziale' come vuole la Costituzione (art. 111), e non dà ragione al pm solo perché sono 'colleghi'.

Insieme alla carriera, poi, i magistrati condividono la stessa cultura giurisdizionale: in concreto, giudici e accusa condividono una funzione pubblica, il PM non deve 'vincere', ma deve cercare anche le prove a discarico dell’imputato. Questo è una garanzia a protezione di indagati e imputati (l’avvocato, invece, che è una parte privata, non deve cercare anche le prove a carico).

Cosa può succedere con la carriera separata? Se il pm diventa semplicemente una parte speculare alla difesa, a quel punto non deve preoccuparsi di cercare la verità, ma solo di ottenere una condanna. Questo rende più vulnerabili gli imputati che non possono permettersi costosi collegi di difesa. Si rischia di avere un pm 'superpoliziotto', dicono alcuni, più forte coi deboli, più debole coi forti perché maggiormente condizionabile (per le ragioni già esposte sopra).

Di questo rischio di snaturare la pubblica accusa, se ne parlerà Giovedì 25 Febbraio alle ore 21:30 presso il Circolo Arci di Pozzale. Interverranno Paola Belsito Giudice del Tribunale di Firenze e Christine Von Borries PM del Tribunale di Firenze.

