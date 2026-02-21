Lega Toscana, Elena Meini nuova responsabile regionale Enti Locali

"Con piacere, ho nominato Elena Meini, già Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, come nuova responsabile regionale degli Enti Locali del nostro partito. Elena è una persona preparata, da sempre molto attenta alle dinamiche territoriali della Toscana e quindi sono certo saprà assolvere nel migliore dei modi l'importante compito affidatole. Il quotidiano contatto con le varie realtà, piccole e grandi della Regione, è, infatti, fondamentale per avere sempre il polso della situazione e comprendere le esigenze dei cittadini" così Andrea Crippa, Commissario regionale della Lega.

"Sono orgogliosa di questo ruolo, La Lega ha costruito la propria forza partendo dai Comuni, dall’ascolto delle comunità e dalla difesa concreta dei territori. È da lì che intendo riprendere il percorso, rafforzando il coordinamento tra amministratori, valorizzando le buone pratiche e dando voce alle esigenze reali di chi governa ogni giorno città e paesi della Toscana. Il mio impegno sarà quello di lavorare in pieno spirito di squadra, al fianco del Segretario regionale, dei parlamentari, dei nostri eletti e di tutta la classe dirigente del movimento, per consolidare la presenza della Lega negli Enti locali e costruire un’alternativa credibile al governo della Sinistra in Toscana. Assicuro la massima determinazione e disponibilità, continuando, anche in questo nuovo incarico, così a dare il mio fattivo contributo ad un partito a cui sono fortemente legata da tempo, mettendo contemporaneamente a frutto gli anni d'esperienza in Consiglio regionale. Coordinare tutti i nostri amministratori è un impegno che mi onora e fin da subito mi attiverò in tal senso-afferma Elena Meini, neo responsabile regionale Enti Locali."

Fonte: Lega Toscana

