Marradi investe sui giovani: 250 euro per cultura e lettura

Cultura
Contributo per i ragazzi tra 14 e 19 anni deciso dal Comune guidato da Triberti. Il plauso dell’assessora regionale Cristina Manetti

Il Comune di Marradi punta sui giovani e sulla cultura con un intervento diretto a sostegno delle nuove generazioni: l’amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Triberti ha infatti introdotto un contributo economico di 250 euro destinato ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, con l’obiettivo di incentivare la lettura e l’accesso alle opportunità culturali. Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle politiche locali orientate alla crescita culturale e alla partecipazione attiva dei giovani, e che ha raccolto il plauso della Regione Toscana.

"Esprimo apprezzamento per il provvedimento del Comune di Marradi, guidato dal sindaco Tommaso Triberti, che ha deciso di investire autonomamente sulla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi con un contributo di 250 euro destinato ai giovani tra i 14 e i 19 anni per incentivare la lettura e il consumo culturale". Lo afferma l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

"Investire sulla cultura e sui giovani - ha aggiunto - rafforza la democrazia. Sostenere l’accesso alla lettura e alle opportunità culturali significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, liberi e partecipi e rafforzare il tessuto civile delle nostre comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e confermano il valore strategico delle politiche culturali a livello locale".

