Mini Formula 1 e innovazione: a Pistoia al via le qualifiche regionali STEM Racing

Grande partecipazione e un clima di entusiasmo hanno accompagnato la prima giornata delle Prime Tuscany Regional Championship, le qualifiche regionali di STEM Racing in corso alla Cattedrale ex Breda di Pistoia. Fin dalle prime ore del mattino, l’ex area industriale si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di innovazione a cielo aperto, animato da studenti, docenti, famiglie e studenti ITS Prime nella veste dei giudici delle competizioni.

Circa 20 team provenienti dalla Toscana e da altre regioni porteranno in pista, nel corso della due giorni, le proprie mini Formula 1, progettate e realizzate in stampa 3D. Le prime prove tecniche e le competizioni hanno messo in evidenza il livello di preparazione delle squadre, la cura per i dettagli progettuali, l’attenzione all’aerodinamica e, soprattutto, la capacità di lavorare in gruppo. Un’esperienza di apprendimento condivisa, l’occasione per i ragazzi di mettere a terra competenze tecniche e scientifiche, fondamentali per il mondo del lavoro.

Il progetto STEM Racing, che ITS Prime, la Tech Academy Toscana che a Pistoia ha una delle proprie sedi di formazione, sostiene e promuove ormai da due anni in collaborazione con STEM Racing Italia, punta proprio a valorizzare l’importanza delle materie STEM e la formazione scientifica fin dalle scuole superiori e medie.

Quest’anno, infatti, l’iniziativa ha coinvolto anche i ragazzi di alcune scuole medie con il progetto “Fuori Radar – La Pista degli Innovatori” e i loro lavori, che hanno dato risalto alle storie di alcuni innovatori poco noti, sono stati premiati in apertura della prima giornata di competizioni.

"È bello vedere la Cattedrale di Pistoia popolata da ragazze e ragazzi entusiasti delle molteplici possibilità che scienza e tecnologia possono offrire - ha detto la presidente di ITS Prime Ludovica Fiaschi e direttrice Affari Istituzionali Baker Hughes - Pistoia in questo 2026 è stata scelta come Capitale Italiana del Libro e il nostro ITS Prime Tech Academy sostiene da sempre che la cultura scientifica è foriera di sviluppo consapevole per il territorio, un territorio con una forte vocazione industriale, che crea le condizioni per fare innovazione e per allenare l' intraprendenza. Per valorizzare ed estendere ulteriormente questo concetto, quest’anno abbiamo promosso il progetto “Fuori Radar” e sono rimasta oltremodo sbalordita della risposta dei giovani studenti e del rigore scientifico con cui hanno svolto le loro ricerche su ingegneri e scienziati. Questo conferma la potenza di iniziative come questa e di percorsi formativi come quelli offerti da ITS Prime per permettere ai ragazzi di acquisire competenze tecniche altamente specializzate che potranno spendere nel loro futuro, nel mondo del lavoro e non solo".

Anche l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia, ha sottolineato l’importanza di investire in discipline tecnologiche: "Come amministrazione - ha detto - abbiamo fatto uno sforzo importante a sostegno di ITS Prime nella nostra città, questo perché ci crediamo e pensiamo che le nostre aziende abbiano le carte in regola per concorrere su scenari internazionali ma siamo anche consapevoli che per farlo hanno bisogno delle competenze e della passione delle nuove generazioni, quelle nuove generazioni che vedo riunite in questo fine settimana alla Cattedrale".

Nel corso della giornata, infatti, la Cattedrale ex Breda è diventata un punto di incontro tra mondi diversi: studenti, formatori, professionisti dell’innovazione.

I segmenti di circuito ideati e costruiti dagli studenti sono stati presentati al pubblico come esito di un percorso che ha unito progettazione, ricerca e lavoro di squadra.

Un’occasione per scoprire da vicino come nascono le "Formula 1 in miniatura" e per vedere all’opera giovani talenti che, tra adrenalina e progettazione, stanno già costruendo le competenze di domani.

Le competizioni proseguiranno per tutta la giornata di domani, domenica: in palio l’accesso alle finali nazionali, passaggio decisivo verso la qualificazione ai mondiali 2026.

"L’iniziativa - lo ricordiamo - è promossa da ITS Prime – Tech Academy in collaborazione con Stem Racing Italia, il Comune di Pistoia e con il patrocinio della Provincia di Pistoia. L’evento si inserisce nel calendario ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 e ne interpreta lo spirito, mettendo in dialogo cultura, tecnologia e nuove generazioni."

Fonte: Ufficio stampa