Ottavo fontanello per Empoli, l'inaugurazione a Marcignana: "Servizio utile e sostenibile"

Un brindisi con l'acqua a Marcignana, sotto il sole quasi primaverile della mattina di sabato 21 febbraio, ha inaugurato il fontanello appena installato nella frazione. Si tratta dell'ottavo impianto per la città di Empoli, realizzato da Acque e co-finanziato dal Comune. Presenti al taglio del nastro, seguito anche dalla presentazione della rinnovata area giochi di via Anna Frank, cittadini che hanno battezzato il fontanello di via Val d'Elsa riempiendo le proprie bottiglie di vetro, il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta comunale, il presidente di Acque Simone Millozzi e la consigliera Valentina Vanni.

Sul fronte fontanelli l'azienda che gestisce il servizio idrico ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 sempre a Empoli: l'ultimo inaugurato è stato infatti quello di Monterappoli, nel settembre scorso. L’impianto, spiegano da Acque, "consentirà di prelevare gratuitamente acqua di rete "immediatamente buona da bere", grazie a un avanzato sistema di filtraggio che rimuove il cloro - sostanza utilizzata per garantire la sicurezza dell’acqua lungo il percorso dalle centrali fino alle abitazioni - restituendo una risorsa sicura e di qualità".

Empoli arriva a 8 fontanelli: nel 2025 erogati oltre 2,9 milioni di litri d'acqua

Salgono a otto gli impianti attivi nel territorio comunale di Empoli: il fontanello di Marcignana si aggiunge a quelli già in funzione nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale, Ponzano e, appunto, Monterappoli. Nel 2025, i sette fontanelli allora operativi hanno erogato complessivamente oltre 2,9 milioni di litri d’acqua, evitando l’utilizzo di quasi 54 tonnellate di plastica e l’emissione di circa 386 tonnellate di CO₂. Anche il risparmio economico per le famiglie è stato significativo, con oltre 620mila euro risparmiati rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

Il piano di estensione nel comune di Empoli prevede di arrivare almeno a dieci impianti, con nuove aperture programmate nelle frazioni. Gli impianti si inseriscono nella rete degli oltre 80 fontanelli attivi sul territorio gestito da Acque, che recentemente ha fatto il punto sui risultati dello scorso anno: i 19 fontanelli attivi nell'Empolese Valdelsa nel 2025 hanno erogato complessivamente oltre 7 milioni di litri d’acqua, per la precisione 7.271.200 litri. Un dato che si traduce nell'aver evitato l’utilizzo di oltre 4,8 milioni di bottiglie usa-e-getta, con un risparmio stimato in 169 tonnellate di plastica, equivalenti a 1.211 tonnellate di CO2, un quantitativo paragonabile alle emissioni medie annue di circa 840 automobili.

Mantellassi: "L'obiettivo arrivare almeno a 10. Un investimento per le frazioni"

"Le persone usano questo servizio" ha detto il sindaco Mantellassi. "Quando parliamo di politiche attente all'ambiente parliamo anche di cambiare le proprie abitudini di consumo, ed è necessario che ci siano strumenti per poterlo fare". Come appunto "avere un fontanello vicino casa, per ricaricare bottiglie e caraffe di vetro". Un investimento che prosegue: "Tutti gli anni ci siamo presi l'impegno di finanziare la nostra parte per arrivare a potenziare questo servizio. E di potenziarlo in modo diffuso, nell'ambito del Piano frazioni e quartieri". E se all'inizio del mandato i fontanelli erano 5, "l'obiettivo è arrivare almeno a 10". Per Mantellassi l'impianto inaugurato oggi "non è solo una cosa utile per le persone che lo usano, una strategia nella riduzione dell'impatto ambientale, ma è anche un elemento importante di proseguimento di investimento nelle frazioni e quartieri della nostra città". E con sé porta anche il messaggio "che l'acqua buona e libera deve essere di tutti. Così facendo l'amministrazione fornisce un servizio utile e comodo; per questo stiamo andando avanti per portare fontanelli in tanti altri luoghi della città come Cortenuova e piazza Matteotti, mentre prossimamente serviremo anche le frazioni di Villanuova e Fontanella".

Millozzi: "Stiamo costruendo un'abitudine condivisa"

"Ogni nuovo fontanello ci ricorda che scegliere l’acqua pubblica significa prendersi cura del proprio territorio con un gesto semplice" dichiara il presidente di Acque Simone Millozzi. "A Marcignana aggiungiamo un punto di accesso che rende questa scelta ancora più naturale e vicina alle persone. È così che, passo dopo passo, stiamo costruendo un’abitudine condivisa: meno plastica, più fiducia nella qualità del servizio idrico e un modo diverso di vivere una risorsa preziosa". Si tratta dell'84esimo fontanello nell'area di competenza di Acque: "Abbiamo un'acqua sicura, controllata. Dobbiamo diffondere il messaggio insieme a quello della sostenibilità" anche attraverso i fontanelli, "quando li inauguriamo c'è sempre grandissima partecipazione. È un elemento pubblico di socialità, di scambio" affidato "alla comunità".

