Referendum Giustizia, il Comitato per il No apre una sede a Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono giunte le adesioni ufficiali di Europa Verde, M5S, PD, Possibile, RC, SI. La sede sarà inaugurata a Piazza dei Ciompi

Le sezioni fiorentine dei principali partiti schierati per il NO nel referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario hanno di recente aderito al Comitato della Società Civile per il NO. Sono giunte le adesioni ufficiali di Europa Verde, Movimento 5stelle, Partito Democratico, Possibile, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana. Rappresentanti dei partiti sono stati inseriti nel Gruppo Operativo del Comitato e collaborano attivamente alla campagna organizzando iniziative di informazione, partecipando ai volantinaggi e alle attività dei banchini.

Lunedì 23 febbraio la stampa è invitata alla presentazione della sede del Comitato per il No al referendum sulla giustizia: appuntamento in piazza dei Ciompi 17 alle 11.

Con l'entrare nel vivo della campagna, si stanno moltiplicando a Firenze e provincia gli incontri per spiegare le ragioni del NO e i contrasti fra esponenti del SI e del NO, sempre seguiti da un pubblico numeroso, attento e reattivo. Contemporaneamente decine di volontari accorsi in gran numero a sostenere la campagna per il NO stanno incontrando la gente ai banchini e stanno distribuendo migliaia di volantini in tutti i quartieri della città.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Febbraio 2026

A Poderaccio conclusa la maxi-bonifica: 8 tonnellate di rifiuti abusivi

Si è concluso in questi giorni un importante intervento di pulizia e bonifica a Firenze nella zona di via del Poderaccio, con accesso da via dell'Argingrosso. L’operazione, iniziata lo scorso [...]

Firenze
Attualità
21 Febbraio 2026

Monopattini a Firenze, il Tar respinge l'istanza di Bird che fa ricorso

La guerra dei monopattini a Firenze si sposta nelle aule di tribunale, ma per ora Palazzo Vecchio segna un punto a suo favore. Il Tar della Toscana ha infatti respinto [...]

Firenze
Cronaca
21 Febbraio 2026

Rubano le collane a due turisti a Firenze: 20enne arrestato per furto

Prima l'offerta di sostanze stupefacenti, poi, al loro rifiuto, il furto delle collane dal collo delle due vittime. In via Palazzuolo, a Firenze, la Polizia di Stato ha bloccato e [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina