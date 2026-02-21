Referendum Giustizia, il Comitato per il No apre una sede a Firenze

Le sezioni fiorentine dei principali partiti schierati per il NO nel referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario hanno di recente aderito al Comitato della Società Civile per il NO. Sono giunte le adesioni ufficiali di Europa Verde, Movimento 5stelle, Partito Democratico, Possibile, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana. Rappresentanti dei partiti sono stati inseriti nel Gruppo Operativo del Comitato e collaborano attivamente alla campagna organizzando iniziative di informazione, partecipando ai volantinaggi e alle attività dei banchini.

Lunedì 23 febbraio la stampa è invitata alla presentazione della sede del Comitato per il No al referendum sulla giustizia: appuntamento in piazza dei Ciompi 17 alle 11.

Con l'entrare nel vivo della campagna, si stanno moltiplicando a Firenze e provincia gli incontri per spiegare le ragioni del NO e i contrasti fra esponenti del SI e del NO, sempre seguiti da un pubblico numeroso, attento e reattivo. Contemporaneamente decine di volontari accorsi in gran numero a sostenere la campagna per il NO stanno incontrando la gente ai banchini e stanno distribuendo migliaia di volantini in tutti i quartieri della città.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

