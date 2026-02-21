Malore durante la messa a Signa: la donna salvata da un poliziotto

Malore durante la messa a Signa: poliziotto e medico salvano una donna con il defibrillatore

Una mattinata di preghiera che stava per trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per la prontezza di riflessi e il sangue freddo di chi sedeva tra i banchi. È una storia a lieto fine quella che arriva dalla parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour a Signa.

Sabato 7 febbraio, durante la messa, la signora Sandra si è accasciata a terra priva di sensi, colpita da un improvviso malore. Immediato l'intervento di un medico presente alla messa e del sovrintendente della polizia di stato della procura di Firenze Paolo Palli.

Il poliziotto, che entrando in chiesa aveva notato la presenza di un defibrillatore (DAE) all'esterno, non ha esitato: è corso a recuperare il dispositivo mentre in chiesa si prestavano i primi soccorsi. Una volta rientrato, Palli ha applicato le piastre e seguito il protocollo BLSD. Grazie alla scarica del defibrillatore e alle manovre salvavita, la donna ha ripreso conoscenza prima dell'arrivo del personale sanitario, che l'ha poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Careggi.

Dopo alcuni giorni di ricovero, la signora Sandra è stata finalmente dimessa e sta bene. A trovarla in ospedale è andato proprio il 'suo' soccorritore, il sovrintendente Palli: una stretta di mano carica di emozione ha suggellato un salvataggio che Signa non dimenticherà facilmente.

