Taxi a Firenze: servizio promosso, ma i residenti lo usano poco

Un servizio percepito come sicuro, confortevole e moderno nei pagamenti, ma ancora poco utilizzato dai residenti e con margini di miglioramento su tariffe e reperibilità. È questo il quadro che emerge dall’indagine commissionata dal Comune di Firenze sul servizio taxi e presentata venerdì 20 febbraio 2026 dall’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini a cooperative e sindacati di categoria.

Lo studio, basato su 1.200 interviste effettuate a dicembre 2025, evidenzia innanzitutto i punti di forza: l’84,1% dei cittadini esprime giudizi positivi sulla sicurezza delle corse, l’82,2% sul comfort dei mezzi e l’81,3% sulla possibilità di pagamento tramite POS. Buone anche le valutazioni su informazioni sul servizio (79,4%), disponibilità e cortesia dei conducenti (76,6%) e rilascio della ricevuta su richiesta (72,9%).

Restano però alcune criticità. Il 59,5% degli intervistati non ha utilizzato taxi negli ultimi quattro mesi, mentre il 25,4% lo ha fatto solo in casi eccezionali. Il principale ostacolo indicato è il costo delle corse: il 59,8% esprime giudizi non positivi sulle tariffe e il 50,5% le ritiene poco chiare. Non a caso il 75,4% dichiara che userebbe più spesso il servizio se fosse più conveniente.

La fascia oraria di maggiore utilizzo è la notte (24,7%), che coincide anche con quella in cui si riscontrano più difficoltà nel trovare un taxi (19,1%). Seguono mattino (22,6%), pomeriggio (19,8%) e ora di cena (16%). L’uso è più diffuso tra le donne e diminuisce con l’aumentare dell’età.

Tra gli utenti, il 54,9% prenota tramite radio taxi e il 28,4% utilizza invece app o SMS, con un livello di soddisfazione molto alto (87,7% tra molto e abbastanza soddisfatti).

Il taxi viene scelto soprattutto per spostamenti da o verso la stazione (35,6%) e l’aeroporto (28,6%), seguiti da tempo libero (24,7%), lavoro (20,8%) e accesso ad altri servizi (13%). La durata media di una corsa nel 66% dei casi resta entro i 30 minuti.

Secondo l’81,8% dei cittadini il taxi è un servizio utilizzato principalmente dai turisti. Tuttavia, tra chi lo usa anche in altre città, la valutazione complessiva risulta in linea con quella di Firenze.

"I risultati sono chiari e saranno utili per migliorare il servizio – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – L’obiettivo è lavorare insieme alle categorie per un sistema sempre più vicino alle esigenze dei cittadini: un servizio migliore conviene a tutti, sia ai fiorentini sia a chi svolge questo lavoro ogni giorno".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Firenze

