Taxi a Firenze: servizio promosso, ma quasi il 60% non lo ha utilizzato di recente

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Rispetto a oltre l'80% di giudizi positivi degli intervistati su sicurezza e comfort, oltre il 75% dichiara che userebbe di più il servizio se fosse più conveniente. Vicini: “Servono miglioramenti condivisi”

Un servizio percepito come sicuro, confortevole e moderno nei pagamenti, ma ancora poco utilizzato dai residenti e con margini di miglioramento su tariffe e reperibilità. È questo il quadro che emerge dall’indagine commissionata dal Comune di Firenze sul servizio taxi e presentata venerdì 20 febbraio 2026 dall’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini a cooperative e sindacati di categoria.

Lo studio, basato su 1.200 interviste effettuate a dicembre 2025, evidenzia innanzitutto i punti di forza: l’84,1% dei cittadini esprime giudizi positivi sulla sicurezza delle corse, l’82,2% sul comfort dei mezzi e l’81,3% sulla possibilità di pagamento tramite POS. Buone anche le valutazioni su informazioni sul servizio (79,4%), disponibilità e cortesia dei conducenti (76,6%) e rilascio della ricevuta su richiesta (72,9%).

Restano però alcune criticità. Il 59,5% degli intervistati non ha utilizzato taxi negli ultimi quattro mesi, mentre il 25,4% lo ha fatto solo in casi eccezionali. Il principale ostacolo indicato è il costo delle corse: il 59,8% esprime giudizi non positivi sulle tariffe e il 50,5% le ritiene poco chiare. Non a caso il 75,4% dichiara che userebbe più spesso il servizio se fosse più conveniente.

La fascia oraria di maggiore utilizzo è la notte (24,7%), che coincide anche con quella in cui si riscontrano più difficoltà nel trovare un taxi (19,1%). Seguono mattino (22,6%), pomeriggio (19,8%) e ora di cena (16%). L’uso è più diffuso tra le donne e diminuisce con l’aumentare dell’età.

Tra gli utenti, il 54,9% prenota tramite radio taxi e il 28,4% utilizza invece app o SMS, con un livello di soddisfazione molto alto (87,7% tra molto e abbastanza soddisfatti).

Il taxi viene scelto soprattutto per spostamenti da o verso la stazione (35,6%) e l’aeroporto (28,6%), seguiti da tempo libero (24,7%), lavoro (20,8%) e accesso ad altri servizi (13%). La durata media di una corsa nel 66% dei casi resta entro i 30 minuti.

Secondo l’81,8% dei cittadini il taxi è un servizio utilizzato principalmente dai turisti. Tuttavia, tra chi lo usa anche in altre città, la valutazione complessiva risulta in linea con quella di Firenze.

"I risultati sono chiari e saranno utili per migliorare il servizio – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo ViciniL’obiettivo è lavorare insieme alle categorie per un sistema sempre più vicino alle esigenze dei cittadini: un servizio migliore conviene a tutti, sia ai fiorentini sia a chi svolge questo lavoro ogni giorno".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Febbraio 2026

Referendum Giustizia, il Comitato per il No apre una sede a Firenze

Le sezioni fiorentine dei principali partiti schierati per il NO nel referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario hanno di recente aderito al Comitato della Società Civile per il NO. Sono giunte le [...]

Firenze
Attualità
21 Febbraio 2026

A Poderaccio conclusa la maxi-bonifica: 8 tonnellate di rifiuti abusivi

Si è concluso in questi giorni un importante intervento di pulizia e bonifica a Firenze nella zona di via del Poderaccio, con accesso da via dell'Argingrosso. L’operazione, iniziata lo scorso [...]

Firenze
Attualità
21 Febbraio 2026

Monopattini a Firenze, il Tar respinge l'istanza di Bird che fa ricorso

La guerra dei monopattini a Firenze si sposta nelle aule di tribunale, ma per ora Palazzo Vecchio segna un punto a suo favore. Il Tar della Toscana ha infatti respinto [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina