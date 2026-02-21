Vandalizzato e buttato in Arno "L'Uomo Comune" di Clet: l'appello dell'artista

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da Facebook)

La statua, recuperata dai canottieri di Firenze, è stata ritrovata senza testa. "Offrirò una mia opera a chi sarà così gentile di riportarmela"

"L’arte costruisce, il vandalismo invece distrugge". Così Clet Abraham, street artist francese celebre per le personalizzazioni ai cartelli stradali, denuncia tramite le sue pagine social l'atto vandalico alla statua "L'Uomo comune" che si trovava su Ponte alle Grazie a Firenze, dove fiorentini e turisti erano abituati a vederla da anni. L'opera dell'artista è stata buttata in Arno e ritrovata in seguito senza testa.

A riferirlo è ancora lo stesso Clet "ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata stamattina". Per la stessa opera, più volte rimossa e riposizionata, fu processato e poi assolto nel 2020 dall'accusa di aver violato il vincolo paesaggistico.

Sempre nel post, viene aggiunto: "Abbiamo perso la testa!" e a seguire un appello. Proprio per ritrovarla infatti l'artista, da anni trapiantato a Firenze dove ha il suo studio, offre una ricompensa: "Sarò grato e felice di offrire una mia opera a chi sarà così gentile di ritrovarla e riportarmela".

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Febbraio 2026

Rubano le collane a due turisti a Firenze: 20enne arrestato per furto

Prima l'offerta di sostanze stupefacenti, poi, al loro rifiuto, il furto delle collane dal collo delle due vittime. In via Palazzuolo, a Firenze, la Polizia di Stato ha bloccato e [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
21 Febbraio 2026

Bancarotta fraudolenta: 3 anni di reclusione per il 62enne di Montopoli

Dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione l'uomo di 62 anni arrestato nella mattinata di giovedì scorso, 19 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di San Romano. L’ordine [...]

Firenze
Cronaca
20 Febbraio 2026

Muore il professor Gaetano Aiello, lutto all'Università di Firenze

Lutto nel mondo accademico per la scomparsa del professor Gaetano Aiello, già docente di Economia e gestione delle imprese e direttore della Dipartimento dal 2012 al 2020. "Con la scomparsa di [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina