A Chiocchio apre una biblioteca di campagna: "Lettura come motore sociale"

Nell’incrocio tra sostenibilità e bellezza paesaggistica nasce il tratto di una nuova consapevolezza dell’essere e fare comunità, un ritmo lento del vivere in campagna che si fa stimolo alla lettura e costruzione di relazioni. A Chiocchio, borgo abitato da 800 persone, avvolto dall’abbraccio silenzioso delle colline chiantigiane, la passione per i libri, come strumento di socialità e trasmissione di conoscenza, mette radici nel terreno fertile del volontariato culturale, espressione di una comunità attiva e partecipe che anima e rivitalizza le diverse frazioni disseminate nel comune di Greve in Chianti.

All’interno del Circolo Arci della frazione, per iniziativa del presidente Pantaleone Froio e della squadra dei dinamici volontari, è nato un luogo aperto a tutti dove coltivare interessi, vocazioni, condividere momenti e occasioni di crescita culturale e sociale, ritrovarsi e rafforzare la matrice solidale che è insita nel patrimonio di diritti e valori che caratterizza il mondo dei libri, fatto di inclusione, solidarietà, amicizia, libertà, immaginazione.

L’incontro pubblico che, pochi giorni fa, ha battezzato il centro lettura di Chiocchio, ha visto protagonista il giallista più famoso d’Italia, Marco Vichi, ospite d’eccezione in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Notti nere, un’avventura del Commissario Bordelli” (Guanda, 2025). Il dialogo con l’autore, condotto da Simone Perugini, compositore e direttore d’orchestra, ha visto la presenza del sindaco Paolo Sottani che ha espresso tutto il suo supporto ringraziando i volontari e alle volontarie per l’apertura del nuovo spazio culturale dedicato ai libri e al sostegno nei confronti dei più piccoli e delle più piccole.

“Quando apre i battenti uno spazio vitale come questo si inaugura una nuova pagina di vita di comunità – ha dichiarato il sindaco – l’iniziativa del Circolo, punto di riferimento per l’intera frazione, è l’esempio di una realtà che si prende cura dell’altro ed investe concretamente sull’impegno civico e il volontariato culturale, risorse preziose perché una piccola biblioteca di campagna si animi di parole, valori, gesti d’amore e diventi presidio di democrazia e socialità”.

“Intendiamo sostenere le iniziative e collaborare con il gruppo dei volontari e delle volontarie del Circolo di Chiocchio – ha aggiunto la vicesindaca Monica Toniazzi, nonché assessora alla cura e alla valorizzazione delle frazioni – insieme potremo costruire nuovi progetti che arricchiranno l’offerta culturale del nostro territorio, come testimonia l’atteggiamento propositivo e intraprendente del tessuto associativo che contribuisce a rendere vivi i nostri piccoli centri”.

“Iniziamo con un patrimonio costituito da un migliaio di libri, tra saggi, romanzi e racconti – ha dichiarato il presidente del Circolo Pantaleone Froio – lo spazio nasce per offrire la possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale, creare opportunità di dialogo intergenerazionale e dare una mano nello svolgimento di compiti ai bambini e alle bambine della primaria. L’idea è quella di rendere lo spazio lettura uno luogo di creatività e di incontro tra le persone, teso a favorire lo scambio, il confronto, la circolazione di idee”. Il centro lettura di Chiocchio sarà aperto nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. L’iniziativa inaugurale è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti e con il sostegno di ARCI Chiocchio, ARCI Firenze e Coop Greve in Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

