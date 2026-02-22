Cade dal monopattino, 15enne soccorso in codice rosso

Incidente oggi in provincia di Massa Carrara a Aulla, dove un 15enne è stato soccorso in gravi condizioni dopo una caduta dal suo monopattino. Secondo quanto emerso il giovanissimo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118. Valutate le condizioni del 15enne, che avrebbe riportato un trauma cranico, è stato attivato il trasferimento in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.