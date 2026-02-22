Gialloblu Castelfiorentino cede il passo a Reggello: 53-76 al PalaBetti

Non arriva il riscatto per il Gialloblu Castelfiorentino, che al termine di una settimana a dir poco complessa cede il passo a Reggello per 53-76. Innanzitutto, da parte dell’intera società, il saluto e il forte abbraccio a coach Renato Gasperoni, che per motivi personali è stato costretto a lasciare l’incarico sulla panchina castellana: a lui il nostro pensiero più grande, con l’augurio di ritrovarlo quanto prima sul parquet. A dirigere l’orchestra gialloblu, ecco dunque il ritorno di un castellano doc, Alessio Pucci che, pur con un solo allenamento alle spalle, ha guidato la squadra in una serata come da pronostico molto difficile. A lui va dunque il ringraziamento della società, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell’accogliere la proposta di prendere in corsa il timone della squadra.

Una gara che, a fronte di un ottimo avvio, ha visto i gialloblu crollare a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando due pesanti break hanno indirizzato pesantemente la sfida. Nel primo quarto, infatti, Cetti e compagni hanno preso per primi il controllo, chiudendo la frazione sul 16-9. La risposta ospite, però, è arrivata puntuale nel secondo periodo, quando Reggello ha impattato per poi passare a condurre e andare all’intervallo sulla doppia cifra di vantaggio (32-42). Un divario che è divenuto abisso nella ripresa, con i gialloblu che hanno perso il bandolo della matassa assistendo alla fuga degli ospiti (40-66 al 30′). Così, con la sfida e ormai incanalata, ben poche sorprese nell’ultimo quarto, di fatto servito soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì 2 marzo alle 21:30 sul parquet del Costone Siena.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET REGGELLO 53-76

Tabellino: Vallerani 8, Damiani 17, Bartolini 6, Filippini 8, Niccolini 2, Fabrizzi 2, Cetti 4, Mugnaini 2, Di Camillo 4, Bernardoni ne, Bici ne. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-9, 32-42 (16-33), 40-66 (8-24), 53-76 (13-10)

Arbitri: Toci di Buggiano, Napolano di Fucecchio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate