Guasto alla rete idrica a Pontassieve, attiva un'autobotte

Informiamo i cittadini del Comune di Pontassieve che i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Doccia e limitrofe sono causati da un guasto alla rete idrica. I nostri operatori sono già al lavoro per la riparazione che terminerà nel pomeriggio.
Al fine di ridurre al minimo il disagio, un’autobotte è stata posizionata a disposizione dei cittadini nella medesima via di Doccia. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta provocando loro.
Fonte: Publiacqua
