Incendio di notte in un palazzo a Firenze, la polizia entra e salva 7 persone

Prima un forte boato, il rumore di uno scoppio di vetri, poi l'uscita delle fiamme da una finestra dal terzo piano di un palazzo. A notare la scena e ad intervenire tempestivamente, mettendo in salvo 7 persone dallo stabile, è stata una pattuglia della polizia di Firenze che stava passando da via Cavour durante un servizio di controllo notturno. È successo nei giorni scorsi quando due agenti della Digos, impegnati nel turno di notte, hanno notato l'incendio divampato dal condominio allertando immediatamente la sala operativa e richiedendo rinforzi di volanti, vigili del fuoco e personale medico.

Nell'attesa sono entrati nello stabile, come riporta una nota della questura che riferisce dell'intervento, nonostante le fiamme e il fumo fitto che aveva invaso i locali coprendo le vie respiratorie con la divisa. A quel punto hanno richiamato l'attenzione di tutti gli inquilini svegliandoli, chiamandoli ad alta voce e suonando ripetutamente ai campanelli degli appartamenti. In questa maniera i due operatori sono riusciti ad accompagnare all'esterno tutti gli occupanti, per un totale di 7 persone, mettendoli in salvo. Inoltre, per scongiurare ogni altro pericolo, hanno chiuso i contatori del gas in ciascun appartamento.

