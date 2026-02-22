Incendio di notte in un palazzo a Firenze, la polizia entra e salva 7 persone

Cronaca
Gli agenti durante un servizio di controllo hanno visto le fiamme divampare dal terzo piano: allertati subito i soccorsi, hanno richiamato l'attenzione di tutti gli inquilini portandoli fuori

Prima un forte boato, il rumore di uno scoppio di vetri, poi l'uscita delle fiamme da una finestra dal terzo piano di un palazzo. A notare la scena e ad intervenire tempestivamente, mettendo in salvo 7 persone dallo stabile, è stata una pattuglia della polizia di Firenze che stava passando da via Cavour durante un servizio di controllo notturno. È successo nei giorni scorsi quando due agenti della Digos, impegnati nel turno di notte, hanno notato l'incendio divampato dal condominio allertando immediatamente la sala operativa e richiedendo rinforzi di volanti, vigili del fuoco e personale medico.

Nell'attesa sono entrati nello stabile, come riporta una nota della questura che riferisce dell'intervento, nonostante le fiamme e il fumo fitto che aveva invaso i locali coprendo le vie respiratorie con la divisa. A quel punto hanno richiamato l'attenzione di tutti gli inquilini svegliandoli, chiamandoli ad alta voce e suonando ripetutamente ai campanelli degli appartamenti. In questa maniera i due operatori sono riusciti ad accompagnare all'esterno tutti gli occupanti, per un totale di 7 persone, mettendoli in salvo. Inoltre, per scongiurare ogni altro pericolo, hanno chiuso i contatori del gas in ciascun appartamento.

