Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni: "30 giorni e torno nuovo"

Le sue condizioni non destano preoccupazione: l'ex sindaco di Prato ha mostrato in un post le conseguenze della disavventura
Disavventura nella giornata di oggi per il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le sue condizioni non destano preoccupazione: nel pomeriggio Biffoni ha infatti pubblicato un post tramite le sue pagine social, "se si fanno le cose si fanno in grande" ironizza sull'accaduto, aggiungendo "scherzi a parte è andata bene: me la sono cavata con la rottura del primo metacarpo alla mano sinistra e del polso alla mano destra".
L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13, mentre si trovava a Vernio alla tradizionale "Festa della polenta". Di ritorno in sella alla propria moto, secondo quanto emerso sarebbe accidentalmente stato urtato da un'auto in retromarcia. Caduto a terra, ha riportato traumi ai polsi: sul posto intervenuti forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica e soccorsi inviati dal 118, che hanno trasportato Biffoni per gli accertamenti del caso all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice verde.
"Sarà una rottura di scatole e vi chiedo un po' di comprensione nei prossimi giorni per gli appuntamenti e per la mia scarsa agilità" scrive ancora Biffoni, pubblicando anche una foto dei gessi a entrambe le braccia. "30 giorni e torno nuovo! Un grande grazie a chi si è preso cura di me dall’ambulanza fino al pronto soccorso".
<< Indietro