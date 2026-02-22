Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni: "30 giorni e torno nuovo"

Disavventura nella giornata di oggi per il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le sue condizioni non destano preoccupazione: nel pomeriggio Biffoni ha infatti pubblicato un post tramite le sue pagine social, "se si fanno le cose si fanno in grande" ironizza sull'accaduto, aggiungendo "scherzi a parte è andata bene: me la sono cavata con la rottura del primo metacarpo alla mano sinistra e del polso alla mano destra".

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13, mentre si trovava a Vernio alla tradizionale "Festa della polenta". Di ritorno in sella alla propria moto, secondo quanto emerso sarebbe accidentalmente stato urtato da un'auto in retromarcia. Caduto a terra, ha riportato traumi ai polsi: sul posto intervenuti forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica e soccorsi inviati dal 118, che hanno trasportato Biffoni per gli accertamenti del caso all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice verde.

"Sarà una rottura di scatole e vi chiedo un po' di comprensione nei prossimi giorni per gli appuntamenti e per la mia scarsa agilità" scrive ancora Biffoni, pubblicando anche una foto dei gessi a entrambe le braccia. "30 giorni e torno nuovo! Un grande grazie a chi si è preso cura di me dall’ambulanza fino al pronto soccorso".