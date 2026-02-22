Tragedia a Vernio, muore bambina di 3 anni investita da un'auto

Tragedia questa sera in provincia di Prato dove una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto. È successo lungo la strada regionale 325, in località Le Piana a Mercatale di Vernio. Secondo quanto emerso l'impatto è avvenuto dopo che la bambina sarebbe sfuggita dal controllo della mamma attraversando la strada, nel momento in cui stava sopraggiungendo una macchina.

Immediatamente partito l'allarme nella frazione sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze: nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, andati avanti per oltre un'ora, la bambina purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vernio per i rilievi. Assistita anche la madre, che ha accusato un malore.

Sconvolta la comunità di Vernio per l'accaduto. "Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in silenzio" ha scritto sulla sua pagina facebook la sindaca Maria Lucarini.