Investito sui binari a Pisa, muore 54enne

Un uomo ha perso la vita ieri sera, sabato 21 febbraio, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa San Rossore dopo essere stato travolto da un treno in transito. Si tratta di un 54enne che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver cercato di attraversare i binari rimanendo investito.

Sulla morte dell'uomo, di origine marocchina e noto alle forze dell'ordine, sono in corso le indagini della polizia ferroviaria. Da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, mentre è escluso il coinvolgimento di terze persone. Per restituire l'esatta dinamica dei fatti gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma al momento l'ipotesi più probabile è che sia rimasto travolto mentre tentava di attraversare i binari.

