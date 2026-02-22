Investito sui binari a Pisa, muore 54enne

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo ha perso la vita ieri sera, sabato 21 febbraio, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa San Rossore dopo essere stato travolto da un treno in transito. Si tratta di un 54enne che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver cercato di attraversare i binari rimanendo investito.

Sulla morte dell'uomo, di origine marocchina e noto alle forze dell'ordine, sono in corso le indagini della polizia ferroviaria. Da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, mentre è escluso il coinvolgimento di terze persone. Per restituire l'esatta dinamica dei fatti gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma al momento l'ipotesi più probabile è che sia rimasto travolto mentre tentava di attraversare i binari.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
21 Febbraio 2026

Furto al centro commerciale: minorenne fermata con merce nascosta nel piumino

Una giovane minorenne sorpresa a rubare nella zona del nuovo centro commerciale di Madonna dell’Acqua e deferita alla procura dei minori per furto aggravato. È il risultato dell’intervento della Polizia [...]

Pisa
Cronaca
20 Febbraio 2026

Blitz antidroga all’alba: quattro arresti e sequestro di cocaina e hashish

Operazione antidroga dei Carabinieri nelle prime ore della mattinata in città, dove quattro uomini di origine straniera sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di [...]

Pisa
Cronaca
18 Febbraio 2026

Arrestato 49enne a Pisa, era già ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato un 49enne a Pisa, l'uomo era già ai domiciliari. Il provvedimento eseguito dai militari è stato emesso lo scorso 11 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina