L'Use cade al Pala Sammontana, finisce 57-67 per Costone Siena

Il 3 su 26 dall’arco forse non dice tutto ma sicuramente spiega molto. Nel 57-67 col quale il Costone Siena espugna il pala Sammontana resta questo il vero rammarico perché, per il resto, l’Use Computer Gross non sfigura affatto davanti ad una delle big del campionato alla quale prima non cede, poi recupera e tiene testa fino alla fine. Quando conta, però, manca sempre qualcosa, il famoso centesimo per fare l’euro. Ora un tiro piedi per terra sbagliato, ora un possesso gestito male, ora un fischio dubbio, ora una situazione letta male e punita dagli ospiti, ora una palla persa. E così l’appuntamento con la prima vittoria interna del nuovo anno è ancora rimandato, seppur nell’economia del campionato la sconfitta non cambi sostanzialmente granchè ed i progressi visti a San Miniato siano nel complesso confermati. Se poi gli dei del basket si decidessero a dare anche un po’ di salute ai biancorossi, ecco che restare calmi e vedere che succederà più avanti restano le cose più sagge da fare. Senza fasciarsi troppo la testa per il ko.

Si comincia con un tira e molla di parziali. Prima il 2-7 ospite, poi il 9-0 biancorosso con Paluzzi, Tosti, Cipriani e Sakellariou e poi con uno 0-10. Risultato: al 10’- 13-20. E su questi 7/8 punti , il Costone vive bene o male fino alla fine, senza che l’Use dia mai la sensazione di riuscire a prendere in mano la partita ma, allo stesso tempo, senza mollarla mai. Il tiro pesante è da sagra del ferro e così il Costone schizza sul 22-34 e, prima del riposo, c’è pure da registrare il terzo fallo di Paluzzi: 24-36. La terza frazione è di marca biancorossa. L’apre Rosselli con un paio di numeri e, quando finalmente Sakellariou aggiusta la mira, si alzano gli occhi e tutto appare diverso: 35-40. Qui il Costone trova il suo ultimo strappo tornando sul 35-45 ma la Computer Gross continua a difendere forte e si avvicina ancora con Cipriani e due liberi di Tosti: 41-45. Qui, manco a dirlo, due errori dall’arco ed al 30’ siamo 41-45. La prima metà dell’ultima frazione è quella della va o la spacca. Tosti prima e Cipriani dopo riducono a due punticini le distanze (45-47) ma qui la partita si decide. Una clamorosa rimessa invertita ed un fallo a Rosselli di quelli che somigliano parecchio ad uno sfondamento subito (e seguente tecnico per proteste) fanno riscappare il Costone con la tripla di Ballabio. Sull’azione successiva la mette anche Sakellariou e poco dopo è ancora lui, stavolta dalla lunetta, a firmare il 57-60. Ballabio mette un libero ma, sull’azione successiva e decisiva, ecco una palla persa. Sempre Ballabio, assoluto protagonista dei giri di lancetta finali, ringrazia e la chiude con un a tripla frontale: 57-67.

57-67

USE COMPUTER GROSS

Ciano, Sesoldi ne, Rosselli 8, Cipriani 6, Sakellariou 15, De Leone 5, Marini ne, Tosti 12, Soviero 5, Paluzzi 6, Regini ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

VISMIDERI DIAGNOSTICS COSTONE SIENA

Masciarelli 11, Zocca 6, Massari ne, Nasello 13, Paolo F. 2, Paoli M. 6, Zeneli 4, Piattelli ne, Nannipieri, Ballabio 23, Rosso 2. All. Belletti (ass. Franceschini/Riccardini)

Arbitri: Pampaloni di Terranuova Bracciolini e Sposito di Livorno

Parziali: 13-20, 24-36 (11-16), 41-45 (17-9), 57-67 (16-22)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa