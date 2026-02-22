Pistoia, ultraleggero costretto ad atterraggio di emergenza precipita in un vivaio

Il pilota, unico occupante del velivolo, è rimasto illeso

Paura nel Pistoiese per un aereo ultraleggero costretto a un atterraggio d'emergenza, finito all'interno di un vivaio. L'unico occupante del velivolo, il pilota, è rimasto illeso.

È successo questa mattina e secondo le prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe accorto di un problema tecnico subito dopo il decollo, terminando la corsa a breve distanza dal campo di volo di Santonuovo, a Quarrata. Con una manovra d'emergenza ha mantenuto il controllo del mezzo, evitando centri abitati e strade, andando a finire nell'area verde dell'azienda vivaistica dove la vegetazione ha attutito l'impatto con il terreno. Limitati i danni al velivolo mentre il conducente, in forte stato di shock, ha riportato lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, un'ambulanza inviata dal 118, carabinieri e polizia. Da accertare le cause che hanno provocato l'avaria dell'ultraleggero.

