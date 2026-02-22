Quarta vittoria consecutiva per l'Abc Solettificio Manetti: 68-82 in casa del Pino Firenze

Vittoria importantissima, per la classifica e per la fiducia, quella che l’Abc Solettificio Manetti conquista a Firenze in casa del Pino: 68-82 il finale al PalaCoverciano. Privi di Corbinelli, in panchina solo per onor di firma a causa di un problema muscolare, i gialloblu trovano certezze offensive nell’asse Lazzeri-Torrigiani, riuscendo di fatto a gestire sempre la gara nonostante qualche momento di buio in cui i locali tentano, invano, di riaprire i giochi.

Una vittoria che conferma il cambio di passo gialloblu, in attesa del prossimo, delicatissimo, match casalingo che domenica 1 marzo alle 18 vedrà l’Abc Solettificio Manetti tornare al PalaBetti per ospitare San Vincenzo.

LA CRONACA

Passate le incertezze iniziali, l’Abc prende il controllo, e un’azione da tre punti di Pedicone vale il 2-9 dopo tre giri di cronometro. Il botta e risposta dall’arco tra Calamassi e Lazzeri scrive 6-13 a metà frazione, ed è proprio l’affondo di Lazzeri ad insaccare il +10 gialloblu sul 9-19. La risposta fiorentina arriva alzando la pressione difensiva tutto campo, scelta che l’Abc accusa affrettando scelte e passaggi: così Pino piazza il contro break che riapre tutto, con Forzieri che impatta a quota 21 al 9′. Ci pensa Pedicone, dalla lunetta, a mandare tutti al primo riposo sul 21-23.

Landi e Torrigiani inaugurano la seconda frazione e ristabiliscono due possessi pieni di vantaggio per l’Abc, seguiti dal gioco da tre punti di Talluri e dalla tripla di Torrigiani che suggellano un parziale di 0-10 e provano ad indirizzare la sfida: 21-33 al 14′. L’Abc alza l’intensità in difesa e Lazzeri infila il +15 (25-40), ma due triple a distanza ravvicinata di Pacini tengono Firenze a contatto e costringono coach Betti a fermare il gioco sul 34-42, che diventa 37-46 all’intervallo.

Il mini break aperto e chiuso da Pedicone ristabilisce la doppia cifra di vantaggio castellana all’inizio della ripresa (39-54). Lonati da tre punti batte un colpo per la squadra di casa, ma un Berni glaciale dalla lunetta fa 4/4 per il 44-60 al 26′. Renna accorcia dall’arco (50-62), Mancini però tiene i gialloblu in controllo: suoi gli ultimi quattro punti che scrivono 51-66 alla terza sirena.

All’inizio della quarta frazione, mentre in casa Abc sembra inspiegabilmente spegnersi la luce, Lippi e Calamassi tengono la sfida apertissima riportando lo svantaggio locale sotto la doppia cifra (61-68 al 34′). Nonostante smettano di segnare su azione, però, i gialloblu restano in controllo e Torrigiani dalla lunetta ristabilisce il +10 quando partono gli ultimi 150 secondi (63-73), finché Lazzeri e Berni arrivano finalmente a mettere il sigillo.

PINO FIRENZE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 68-82

Pino Firenze: Renna 8, Geppetti, Lippi 12, Giraldi, Sciclone, Torricini, Forzieri 8, Dionisi 4, Calamassi 10, Pacini 14, Lonati 12. All. Borsetti. Ass. Soldaini, Salvetti.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 18, Ticciati 2, Corbinelli ne, Talluri 3, Berni 5, Torrigiani 21, Marchetti ne, Landi 4, Cantini 2, Mancini 10, Pedicone 17. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 21-23, 37-46 (16-23), 51-66 (14-20), 68-82 (17-16)

Arbitri: Liverani di Livorno, Tabarin di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa