Taxi, Signorini (Socota 4242): "Tariffe? Cantieri hanno rallentato traffico del 40%"

"In realtà, i fiorentini promuovono il servizio taxi a Firenze, un servizio percepito come sicuro, confortevole e moderno nei pagamenti, ma ancora poco utilizzato dai residenti e con margini di miglioramento su tariffe e reperibilità. La questione del costo delle corse, ritenuto eccessivo dal 59% degli intervistati, merita una considerazione a parte: le tariffe sono determinate annualmente dal Comune, ma soprattutto, invitiamo a considerare il fatto che a Firenze sono operativi oltre 100 cantieri, tra cui quelli particolarmente invasivi della tramvia; il traffico è rallentato del 40% e quindi i tempi di percorrenza si allungano, con conseguenze automatiche sul tassametro". Lo dichiara il presidente di Socota Taxi Firenze 4242, Milko Signorini, in merito all'indagine commissionata dal Comune di Firenze sul servizio taxi.

"Lo studio, basato su 1.200 interviste effettuate a dicembre 2025 - ricorda Signorini - evidenzia che l'84,1% dei cittadini esprime giudizi positivi sulla sicurezza delle corse, l'82,2% sul comfort dei mezzi e l'81,3% sulla possibilità di pagamento tramite Pos. Buone anche le valutazioni su informazioni sul servizio (79,4%), disponibilità e cortesia dei conducenti (76,6%) e rilascio della ricevuta su richiesta (72,9%). L'unico dato in parte non positivo riguarda il costo delle corse, ma come abbiamo detto, dipende da traffico e cantieri e non da altro. Oltretutto, gli intervistati che hanno preso il taxi in altre città promuovono su tutta la linea il servizio taxi fiorentino, anche sul fronte delle tariffe: per il 30% sono migliori rispetto a quelle di altre città italiane, per il 45,6% sono uguali e solo per il 24,4% sono peggiori. Crediamo che alcuni organi di stampa, nel dare il resoconto dello studio comunale, abbiano fatto titoli fuorvianti e non corrispondenti ai dati reali".

"Il buon lavoro svolto costantemente con il Comune - aggiunge il presidente di Socota - dichiara la positività della categoria ad accontentare le richieste comunali e dell'utenza fiorentina. La notte il taxi viene scelto per forza di cose, la sicurezza in primis. La nostra categoria tutela il cittadino 24h su 24, 365 giorni l'anno".

Fonte: Ufficio stampa