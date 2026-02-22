Vinci piange la scomparsa di Marco Palandri, la Misericordia: "Lascia un grande vuoto"

Vinci in lutto per la scomparsa di Marco Palandri, venuto improvvisamente a mancare all'età di 66 anni. Grande dolore in tutto il territorio dove Palandri era conosciuto e apprezzato anche per il suo impegno per la comunità come volontario della Misericordia. "Il Governatore, il Magistrato, i volontari e i dipendenti della Misericordia di Vinci esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del caro amico e Confratello Marco Palandri" si legge sulla pagina Facebook della Misericordia.

"La sua improvvisa perdita ci addolora profondamente e lascia un grande vuoto nella nostra Fraternita e in tutta la comunità. Marco ha incarnato con semplicità e dedizione i valori del servizio, della solidarietà e della fratellanza, donando tempo, energie e cuore a chi aveva bisogno. Lo ricordiamo con affetto sincero e gratitudine per l’esempio che ha saputo essere ogni giorno. Ci stringiamo con commozione e vicinanza alla sua famiglia, condividendo questo momento di grande dolore. Ciao Marco, il tuo ricordo resterà vivo per sempre nei nostri cuori".

Una scomparsa improvvisa che ha lasciato attonito il territorio dopo che, da quanto appreso, il 66enne è stato colto da un malore. Tanti in queste ore i messaggi anche sui social lasciati da amici, volontari e coloro che gli erano affezionati. A ricordarlo è anche il governatore Paolo Bruni: "Era in servizio da tanti anni" racconta descrivendo lo storico volontario come "sempre disponibile, bravissimo con tutti, aveva sempre una parola giusta". Circa due mesi fa, a fine dicembre, Palandri aveva perso la moglie e compagna di una vita. Nonostante il grande dolore aveva deciso di non fermarsi, ma di continuare sempre di più ad aiutare gli altri. "Domenica scorsa abbiamo fatto un pranzo di raccolta fondi. Lui c'era, ma ha mangiato poco perché aveva da andare a fare un servizio" aggiunge Bruni, portando uno dei tanti esempi dell'impegno costante di Palandri, "era veramente affidabile, una persona sempre con il sorriso sulle labbra".

L'ultimo saluto a Marco Palandri si terrà domani, lunedì 23 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di Sant'Ansano.

