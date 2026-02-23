Al Teatro Pacini di Fucecchio 'Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro'

Venerdì 27 febbraio alle ore 21:30 sul palcoscenico del Teatro Pacini di Fucecchio va in scena COME DIVENTARE RICCHI E FAMOSI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO, spettacolo con testo e regia dall’autore e regista emiliano Emanuele Aldrovandi, con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia, scene di Francesco Fassone, produzione Associazione Teatrale Autori Vivi / Ert Emilia Romagna Teatro / Teatro Stabile Di Torino Teatro Nazionale.

Al centro della vicenda c’è una famiglia, composta da Marta e Ferdinando e la loro figlia di sei anni, Emma. Quest’ultima è appassionata di arte e di pittura, e in lei la madre vede una possibilità di fama, ricchezza e successo. Marta decide quindi di attuare un piano per fare diventare la figlia un’artista famosa. L’occasione è presto offerta: Emma frequenta la stessa classe di Blu, figlia cieca della famosa attrice Chiara Velati e Marta decide quindi di invitare la bambina e, soprattutto, la madre-star, al compleanno di Emma. Alla festa arriva anche Carlo, zio di Emma, che ha il compito, insignito da Marta, di conversare con Chiara e citare “casualmente” i dipinti della bambina, al fine di convincere l’attrice a sponsorizzare sui propri social l’attività artistica di Emma, per assicurarle il successo. Il piano di Marta prende una piega bizzarra, divertente, grottesca, tra lo stupore di Ferdinando, la rabbia di Chiara, la confusione di Carlo, fino ad un epilogo amaro.

Il pluripremiato drammaturgo Emanuele Aldrovandi, anche talentuoso regista dei suoi testi oltre che di vari cortometraggi, porta in scena la sua nuova opera. Dopo L’Estinzione della razza umana, spettacolo che racconta in chiave tragicomica ciò che si è vissuto nei due anni di pandemia, in questo nuovo lavoro l’artista si concentra sugli effetti della nostra modernità, sulla disinformazione e sul sistema profondamente disfunzionale instaurato dai social, prima accusati di creare distanze tra le persone e in pochi anni considerati invece l’unico modo per avere contatti fra individui.

Emanuele Aldrovandi afferma: “La scrittura è estremamente concreta e realistica, ma l’allestimento è onirico e surreale, perché quello che viene messo in scena è il ricordo di un uomo che continua a rivivere la giornata nella quale la vita di una bambina di sei anni è cambiata per sempre. La storia di una madre, Marta, della sua ossessione per la realizzazione della figlia Emma e del suo piano bislacco che coinvolge con l’inganno Chiara, una famosa attrice, e Carlo, cognato appassionato di scacchi, rivive attraverso lo sguardo di Ferdinando, talvolta distaccato, talvolta pieno di sensi di colpa: cosa avrebbe potuto fare di diverso? È possibile cambiare il corso degli eventi e incidere veramente sulla realtà e sul mondo? Se il testo affronta il rapporto fra la felicità e la realizzazione personale, la chiave registica con cui ho deciso di metterlo in scena pone l’accento sul vortice ossessivo di chi è condannato a pensare una cosa e poi, nell’attimo successivo, esattamente la cosa opposta. La realtà si deforma sotto lo sguardo di chi è convinto di non poterla mai conoscere, ma solo ipotizzare.”

Lo spettacolo è inserito nella dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

testo e regia Emanuele Aldrovandi

con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia

aiuto regia Luca Mammoli

scene Francesco Fassone

costumi Costanza Maramotti

luci Antonio Merola

ambiente sonoro Riccardo Tesorini

movimenti Olimpia Fortuni

trucco Giorgia Blancato

realizzazione maschera Micol Russo e Cristina Ugo

collaborazione realizzazione scena Jessica Koba

collaborazione realizzazione costumi Nuvia Valestri

grafiche Anna Resmini

produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

INGRESSI

Biglietti settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietti settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

In vendita online su https://www.webtic.it/

