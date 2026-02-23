Assemblea di Buongiorno Empoli: sostegno ai consiglieri e nominato il nuovo portavoce

A seguito dell’assemblea pubblica di Buongiorno Empoli, svoltasi sabato 7 febbraio alla Casa del Popolo di Ponzano, il movimento traccia un bilancio di metà mandato e rilancia la propria azione politica sul territorio. "È stato, per noi e per i nostri sostenitori, un importante momento di discussione e di tesseramento in vista del giro di boa di metà mandato", si legge nella nota diffusa al termine dell’incontro.

L’assemblea, presieduta da Carla Benedetti, ha dato voce a tutte e tutti i presenti ed ha approvato "con grande sostegno" l’operato del gruppo in questa prima parte di consiliatura; oltre ad aver dato spazio a nuove proposte e idee lanciate dai sostenitori. È stato inoltre eletto come portavoce Giulio Pieroni, figura centrale nell’operato di Buongiorno Empoli in campagna elettorale e in questi anni, nominata Carla Benedetti a Presidente permanente dell’assemblea e la consigliera Sabrina Ciolli a Tesoriera.

"Abbiamo ripercorso il lavoro svolto dai nostri consiglieri Sabrina Ciolli e Leonardo Masi, nel quale sono stati appoggiati con continuità dal gruppo attivista. Proseguendo, Dario Torrigiani ha illustrato un resoconto delle attività politiche che ha condotto Buongiorno Empoli dall’inizio del mandato ad oggi, anche fuori dal consiglio comunale: manifestazioni, impegno nei comitati referendari, iniziative pubbliche, prese di posizione pubbliche, etc … Le tematiche toccate sono state locali, ma non solo: dall’impegno per la garanzia dei beni e servizi pubblici, all’opposizione dal decreto sicurezza, dall’attenzione verso i soggetti fragili all’impegno nei referendum su lavoro e cittadinanza, passando per le battaglie per la tutela ambientale ed arrivando all’importanza della rete creata con le altre realtà territoriali".

Da quest'ultimo punto di vista è stata ribadita dalla maggioranza "l’importanza dell’appoggio e sostegno all’esperienza di Toscana Rossa, un’esperienza che reputiamo importante e che, se riproposta su scala nazionale, può rappresentare un polo alternativo di fondamentale importanza per il paese, scardinando il bipolarismo liberista del centrodestra e del centrosinistra che sta portando sempre più il nostro paese ad emulare il modello politico statunitense, con tutte le conseguenze negative che ne derivano".

