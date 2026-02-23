Assemblea dei cosi all'Avis di Capanne

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Venerdì 27 Febbraio alle ore 21,15 presso il “Centro Avis” a Capanne via Fonda s.n., la scrivente sezione comunale di Montopoli v/A ha convocato l’Assemblea annuale dei Soci Avis ( Donatori e Volontari Attivi).

Sarà l’occasione per illustrare l’Attività svolta nell’anno appena concluso e parlare delle iniziative da portare avanti nel 2026. Verranno presentati i risultati economici e ci sarà l’approvazione della Relazione associativa e del Bilancio consuntivo

l’Assemblea sarà l’occasione per incontrare e ringraziare i Volontari e i Donatori che con il loro lavoro ed il loro Dono sostengono il sistema sanitario e contribuiscono a salvare vite umane. Sarà presente, in rappresentanza dell’Avis Zonale Empolese Valdarno Inferiore, il Presidente Guido Crudeli

A tutti i partecipanti, a conclusione dell’incontro, verrà offerto un dolce rinfresco per festeggiare l’anno appena concluso e brindare a nuovi successi per il 2026.

Tutti i Volontari e Donatori Avis sono invitati a partecipare

Fonte: Ufficio Stampa

