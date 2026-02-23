Bimba di 3 anni morta investita, un 25enne indagato per omicidio colposo

La Procura indaga un 25enne per omicidio colposo. La piccola sarebbe sfuggita al controllo di una persona adulta alla quale era stata affidata.

La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di un 25enne italiano, conducente dell’auto che domenica sera ha investito una bambina di 3 anni, poi deceduta a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla Sr325, nel territorio di Vernio.

Secondo le ultime ricostruzioni, la piccola sarebbe sfuggita al controllo di una persona adulta che la stava sorvegliando. Non si tratterebbe della madre, come emerso inizialmente, ma di un’amica della donna alla quale la bambina sarebbe stata temporaneamente affidata.

L’incidente si è verificato in un tratto in salita della vecchia statale tra Prato e Bologna, in frazione Le Piana. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre proseguono gli accertamenti disposti dalla Procura per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

La sindaca di Vernio, Maria Lucarini, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si terranno dopo l’esecuzione dell’autopsia.

