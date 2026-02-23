Checchi di Fucecchio, 250 nuovi iscritti e 13 prime classi a settembre

Arrivano ottime notizie per quanto riguarda le iscrizioni all’istituto superiore Arturo Checchi di Fucecchio: per il prossimo anno scolastico, infatti, si sono iscritti ben 250 studenti, un dato che conferma e consolida quello già molto positivo registrato nell’anno precedente. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto se inserito nel contesto generale di calo demografico che interessa ormai da tempo il territorio.

Questo significa che, a partire da settembre 2026, nei tre plessi del Checchi – viale Gramsci, via Padre Checchi e piazza Veneto – saranno attivate complessivamente 13 o 14 classi prime: due per l’indirizzo meccanico, una per il calzaturiero, due per il tecnico economico, una per il liceo scientifico tradizionale, due per il liceo sportivo, due per le scienze applicate, due per il linguistico e una (con possibilità di diventare due) per l’indirizzo moda. Una distribuzione che testimonia la varietà dell’offerta formativa e la capacità dell’istituto di intercettare interessi e vocazioni diverse tra gli studenti del territorio.

I 250 nuovi iscritti confermano dunque il dato dell’anno scolastico in corso, che a primavera 2025 si attestava appunto su quota 250 nuovi studenti e che già segnava un incremento del 13% rispetto al 2024-25. Non si tratta quindi di un picco isolato, ma di numeri positivi che si stabilizzano e che rappresentano un trend in crescita, particolarmente significativo in un periodo in cui molte scuole superiori fanno i conti con un progressivo calo delle iscrizioni.

Grande soddisfazione viene espressa dalla dirigente scolastica Genny Pellitteri: “Siamo molto contenti di questi risultati ottimi, nonostante il calo demografico. L’anno scorso avevamo registrato un picco di iscritti che, per fortuna, non si è rivelato un’eccezione, visto che da settembre avremo gli stessi numeri. Questo significa che l’offerta formativa del nostro istituto è apprezzata e che riesce ad attirare studenti provenienti da molti comuni della nostra zona, non soltanto da Fucecchio. Voglio sottolineare anche l’ottimo lavoro svolto dalla funzione strumentale e da tutto il gruppo orientamento del Checchi, che ha saputo presentare in modo efficace le opportunità educative della nostra scuola”.

Parallelamente, dopo gli esami di maturità, l’istituto si prepara a salutare circa 120 nuovi diplomati provenienti dai vari indirizzi di studio, molti dei quali si apprestano a intraprendere percorsi universitari o a inserirsi direttamente nel mondo del lavoro grazie alle competenze tecniche e professionali acquisite durante il percorso scolastico.

Anche l’amministrazione comunale e la sindaca accolgono con soddisfazione i dati relativi alle nuove iscrizioni, sottolineando la bontà dell’offerta formativa del Checchi e la serietà del lavoro svolto in questi anni e che ha portato ai risultati appena citati. L'ente e la prima cittadina ribadiscono la volontà di continuare a sostenere l’istituto superiore con sede in viale Gramsci: un rapporto di collaborazione che negli anni ha contribuito a rafforzare il ruolo della scuola come punto di riferimento non solo educativo, ma anche culturale e sociale per l’intera comunità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa