Claudio Passino nuovo coordinatore del Centro ricerca Health Science della Scuola Superiore Sant'Anna

Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede al professore Michele Emdin e resterà in carica per tre anni, a partire dal 21 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029.

A Claudio Passino sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica della Scuola.

“Ho raccolto con piacere questa sfida che spero di onorare nel corso del triennio. La linea di indirizzo è stata ben tracciata dal chi mi ha preceduto e penso che l’obiettivo sarà quello di consolidare l’esistente e promuovere le iniziative di ricerca del Centro che hanno nell’interdisciplinarità la loro peculiarità. In quest’ottica le “porte” del Centro Health science saranno sempre aperte a tutti coloro vorranno contribuire con le proprie competenze all’avanzamento delle conoscenze nel campo della salute” dichiara Claudio Passino.

Il Prof. Passino è Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Vanta oltre 25 anni di esperienza nella cura, nella ricerca e nell’insegnamento in ambito cardiovascolare, con particolare interesse per e-health, social care e innovazione nei modelli organizzativi sanitari.

La sua attività scientifica spazia dalla regolazione neuroendocrina del sistema cardiovascolare, allo studio di nuovi marcatori di rischio e strategie terapeutiche per lo scompenso cardiaco, fino all’uso di tecnologie digitali per la gestione dei pazienti cronici. Ha coordinato numerosi progetti europei e nazionali, ed è autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche.

È membro di società scientifiche italiane ed europee, editor associato di riviste internazionali e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo percorso accademico e di ricerca.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna