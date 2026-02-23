Doppio titolo in Fisica, proclamato il primo dottore magistrale del programma Mainz-Pisa

È stato proclamato dottore magistrale in Fisica il primo studente che ha completato il programma di doppio titolo Mainz-Pisa, promosso dalla Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) e dall’Università di Pisa. A raggiungere questo importante traguardo è Lapo Moggi, che conclude così ufficialmente il percorso integrato tra i due atenei.

Attivo dall’anno accademico 2023/2024, il programma offre agli studenti della laurea magistrale in Fisica l’opportunità di seguire un percorso formativo condiviso tra Pisa e Mainz. Al termine degli studi, i partecipanti conseguono un titolo congiunto rilasciato da entrambe le università: il certificato della JGU viene emesso in tedesco e inglese, mentre quello dell’Università di Pisa in italiano e inglese. Per la JGU il programma è coordinato dalla professoressa Concettina Sfienti, mentre per l’Università di Pisa il coordinatore è il professor Francesco Forti.

Nel novembre 2025 Lapo Moggi ha conseguito il titolo presso la JGU, discutendo la tesi dal titolo “One-loop corrections to Soft Theorem in SCET Gravity”, sotto la supervisione del professor Matthias Neubert (JGU) e del professor Omar Zanusso (Università di Pisa). Con il conseguimento del titolo anche presso l’Ateneo pisano, completa ora formalmente il percorso di doppio titolo.

Originario di Milano, Moggi si era trasferito a Pisa per la laurea triennale e attualmente prosegue il suo percorso accademico a Mainz, dove è impegnato in un dottorato di ricerca su SCET QCD e fattorizzazione: «Consiglierei sicuramente, specialmente a chi considera di rimanere in ambito di ricerca dopo la laurea, il percorso di doppio titolo», commenta Moggi. «A Mainz ho trovato un gruppo molto aperto e interculturale, che ho apprezzato particolarmente e che consiglio. È stata un’esperienza estremamente positiva; inoltre, ottenere due diplomi distinti rappresenta un valore aggiunto nel curriculum, utile per partecipare a concorsi sia in Italia sia all’estero».

Il risultato raggiunto rappresenta un primo, significativo traguardo per il programma Mainz-Pisa e conferma il valore delle collaborazioni internazionali nella formazione dei giovani fisici.

