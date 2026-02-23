Adriana Valerio a Empoli che legge: presentato l'ultimo libro su Eva, le donne e la Bibbia

Grande partecipazione di pubblico alla presentazione del volume "Le radici del mondo: Eva, le donne e la Bibbia" di Adriana Valerio, storica e teologa, autrice di numerosi saggi sull’esegesi femminile.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Ordine della Sororità di Empoli-San Miniato in collaborazione con la sezione empolese della Fidapa BPW Italy, si è svolta nell’ambito della rassegna “Empoli che legge”, nella sede della Biblioteca “Renato Fucini”.

In questo volume, l’autrice, che è stata presentata da Maria Rita Cestari e Giulia Taddei dell’Ordine della Sororità di Empoli-San Miniato, offre una rilettura teologica e critica delle figure femminili bibliche. L'autrice trasforma la figura di Eva da simbolo di colpa a madre generatrice di vita, esplorando temi attuali come la cura, la maternità, la pace e l'emarginazione femminile.

L’incontro, che ha offerto spunti di riflessione e sollecitato numerose domande su temi di grande attualità, è stato moderato da Maria Antonietta Cruciata, socia della locale Fidapa.