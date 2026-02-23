Empoli festeggia i cento anni di Emma Piazzini: gli auguri della città

Un inizio anno longevo per la città Empoli e tutto al femminile. Anche la signora Emma Piazzini ‘taglia’ il traguardo dei cento anni e lo fa con grande spirito, energia, contentezza, un sorriso meravigliosamente contagioso e voglia di fare e andare avanti!

Ieri è stata festeggiata nel calore della sua numerosa famiglia, circondata dai nipoti, un bisnipote, due figlie, un genero e davvero tante amiche e amici che hanno voluto essere presenti in un giorno così speciale. In rappresentanza dell’amministrazione comunale il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che le ha portato un omaggio floreale e la pergamena ricordo.

"Parlare di una centenaria non è facile, i parametri che si usano per certificare la qualità della vita sono diversi – inizia così il racconto di una delle due figlie di Emma, Rossella – Nostra madre nasce nel comune di San Casciano Val di Pesa, sulle colline di Mercatale, a Santa Maria a Macerata nei poderi dei marchesi Antinori. Quattro sorelle, la stalla, i campi, tanto lavoro, tanta coesione familiare, tanta allegria. A quindici anni desiderosa di cambiare aria, va a servizio da una signora del luogo che la porta con sé a Montalcino, in villeggiatura. Nel 1949 si sposa con Bista del Castello di Montefioralle, conosciuto a un ballo sull'aia di un contadino di Badia a Passignano. Si trasferisce là, ma sono mezzadri e una famiglia numerosa, diventa difficile il sostentamento e trovano il modo di trasferirsi ad Empoli nel 1953, a Villanova. Ieri (domenica 22 febbraio 2026) l’abbiamo festeggiata con i suoi 5 nipoti e 1 bisnipote, 2 figlie, 1 genero, tanti nipoti di cui è zia, e altri parenti, i vecchi amici villanovesi ed i nuovi e tutto con l’auspicio di averla con noi per tanti altri anni".

Notizie correlate