Empoli, segnalato un lampione con cavi elettrici scoperti: "Potenziale pericolo per i bambini"

Un lampione con cavi elettrici scoperti, "potenziale pericolo per l'incolumità pubblica in particolare per i più piccoli". Questa la segnalazione che arriva da un cittadino di Empoli riferita in particolare a un palo dell'illuminazione pubblica in via Bonistallo.

Come testimoniato anche dalle fotografie scattate sul posto, lungo il palo è presente una fessura non coperta, nella quale sono presenti i fili che, sottolinea il residente "sono ad altezza bambino".

Secondo quanto emerso la situazione sarebbe già stata segnalata in passato: "Ad oggi nessuna azione è stata intrapresa dall'amministrazione" aggiunge il cittadino che porta all'attenzione la vicenda. Una segnalazione, aggiunge, "per spronare gli uffici competenti" affinché "provvedano alla tempestiva riparazione".

La risposta del Comune di Empoli

"Il Comune di Empoli ha segnalato il problema all'azienda incaricata di gestire la manutenzione dell'illuminazione pubblica. Si ricorda inoltre che è attivo il numero 800 978447 per indicare guasti sulla linea della pubblica illuminazione del territorio comunale di Empoli e per segnalazioni inerenti a questo tema. A rispondere è direttamente l'azienda incaricata".

