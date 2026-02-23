Fi-Pi-Li, prorogato il limite di velocità per lavori tra il km 5+720 e 5+950 direzione Mare

Prorogata l’ordinanza che dispone la riduzione del limite di velocità sulla Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), nel tratto compreso tra il km 5+720 e il km 5+950 in direzione Mare.

A renderlo noto è la Città Metropolitana di Firenze, spiegando che, "vista la presenza di cantierizzazioni per gli interventi straordinari di adeguamento funzionale e di miglioria della FiPiLi, è stata disposta dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze la proroga dell'ordinanza che istituisce la riduzione del limite di velocità a 70 km/h tra il km 5+720 e il km 5+950 in direzione Mare, fino alle ore 22 del 20 aprile 2026".

La misura si inserisce nell’ambito dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’arteria, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione durante le fasi di cantiere.

Notizie correlate