Fiaccolata per la pace a San Miniato: "Un grido corale contro violenza e riarmo"

Martedì 24 febbraio si terrà a San Miniato la "Fiaccolata per la pace e il disarmo globale". "In occasione del quarto anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina, la comunità di San Miniato si mobilita per lanciare un grido corale contro la violenza e il riarmo" affermano dal Movimento Shalom.

"Di fronte a uno scenario internazionale sempre più instabile — dall'Ucraina alla Palestina, dal Venezuela all'Iran fino al Sudan — e a politiche imperialiste che sfidano apertamente il diritto internazionale, sentiamo il dovere etico di far sentire la nostra voce. La cittadinanza, le scuole, le associazioni e gli enti locali si ritroveranno per ribadire che la pace non è un'utopia, ma una scelta politica necessaria e urgente".

Il programma della serata, spiegano da Shalom, prevede "due momenti simbolici e comunitari". Alle 20 cena pane e acqua, "un momento di sobrietà e condivisione presso la sede Shalom di piazza Buonaparte a San Miniato, i cui proventi e il cui valore simbolico sono destinati alla solidarietà per la popolazione di Gaza". A seguire la Fiaccolata per la pace: il ritrovo è in piazza Buonaparte e il corteo attraverserà le vie di San Miniato "per testimoniare l'impegno collettivo verso il disarmo globale fino a raggiungere la Rocca di Federico II". Dalla onlus sottolineato inoltre che numerose realtà del territorio tra scuole, enti e associazioni, hanno confermato la loro partecipazione.

Notizie correlate