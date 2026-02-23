Florence Dragon Lady Lilt, compie 20 anni la squadra che combatte il tumore al seno

La squadra Florence Dragon Lady Lilt, che riunisce le donne operate per un tumore al seno, compie 20 anni: l'anniversario verrà festeggiato il 25 febbraio a La Loggia a piazzale Michelangelo, alla presenza di Alexander Peirano e Susanna Bausi, presidente e vice presidente Lilt Firenze e di numerosi rappresentanti delle istituzioni. Saranno presenti le donne che hanno fatto parte, nel tempo, della squadra.

Il Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo che prevede gare su imbarcazioni lunghe 12,66 metri con la testa e la coda a forma di dragone, sospinte da 20 atleti con pagaie simili a quelle della canoa canadese, al ritmo scandito del tamburino, mentre il timoniere, a poppa, tiene la direzione con un remo lungo circa tre metri.

Dal 1996 si sono formati oltre 100 equipaggi “in rosa” in tutto il mondo, composti da donne operate di tumore al seno e nel 2006, grazie all'impegno della Lilt e con la collaborazione della Canottieri Comunali Firenze è stato creato il primo equipaggio fiorentino in rosa di Dragon Boat, con l’obiettivo di unire sport, amicizia e amore per la vita dopo il tumore: le “Florence Dragon Lady - Lilt”.

Attualmente fanno parte del gruppo oltre 70 donne, ma con loro ci sono idealmente anche le compagne che hanno dovuto salutare. Vogare fa parte del loro percorso di riabilitazione psico-fisica, nel quale sono seguite e accompagnate dagli specialisti del Cerion, il Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose.

Le Florence Dragon Lady Lilt fin dalla loro nascita, si sono impegnate attivamente nel sostenere la fondazione di nuove squadre, condividendo esperienze, valori e competenze, costruendo forti legami di amicizia con realtà nazionali e internazionali. Parallelamente, la squadra ha saputo stringere rapporti solidi con le istituzioni locali e con il tessuto economico e sportivo del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura fondata su inclusione, prevenzione e partecipazione attiva, valori di riferimento della Lega Tumori di cui fanno parte.

“Questo anniversario non è soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione di bilancio e riflessione su un percorso costruito con passione, impegno e continuità” commenta Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. “Un percorso seguito dal Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt a Villa delle Rose, che garantisce una cornice accogliente e qualificata, capace di sostenere e valorizzare questa attività profondamente orientata al benessere psico-fisico delle donne. Vent’anni di sfide affrontate insieme, di relazioni intrecciate e di crescita collettiva, pensando al futuro: un’opportunità per ribadire l’importanza di una riabilitazione oncologica a 360 gradi, rinnovare l’impegno sportivo e sociale, consolidare le collaborazioni esistenti e aprirsi a nuove prospettive”.

Le Florence Dragon Lady Lilt fanno trasferte per incontrare altre squadre, partecipano a competizioni o a raduni di dragon boat in Italia e all’estero, come il Festival Internazionale Ibcp, che ogni quattro anni riunisce oltre cento squadre provenienti dai cinque continenti, la cui prossima edizione si terrà in Francia, ad Aix-les-Bains, dal 24 al 30 agosto: le Florence Dragon Lady- Lilt saranno presenti con due equipaggi e hanno già avviato i preparativi sportivi e organizzativi.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa