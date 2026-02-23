Successo travolgente per il Giocagin 2026 a San Miniato

Una marea di energia, colori e valori sociali ha travolto ieri il Palazzetto Credit Agricole di San Miniato. La tappa locale di Giocagin 2026, lo storico evento nazionale firmato UISP, è stata un trionfo senza precedenti per il comitato UISP Zona del Cuoio APS, confermandosi come il cuore pulsante dell'integrazione e della gioia attraverso il movimento.

Oltre 500 spettatori hanno riempito le tribune, creando un'atmosfera elettrizzante per sostenere i tantissimi atleti che si sono alternati sul parquet.

Un’Apertura nel Segno della Tradizione

Il sipario si è alzato con un omaggio spettacolare alla storia del territorio: la Pro Loco di Montopoli in Val d’Arno ha incantato il pubblico con l'esibizione di musici e sbandieratori. Il rullo dei tamburi e il volteggiare delle bandiere hanno dato il via ufficiale a un pomeriggio dove la tradizione ha abbracciato lo sport moderno.

12 Associazioni, un Unico Cuore Sportivo

Il vero protagonista è stato lo "sport per tutti", declinato in ogni sua forma. Ben 12 associazioni del territorio hanno mostrato come la passione non conosca limiti di età o di abilità. Il pubblico ha potuto ammirare un mosaico di discipline:

- La precisione del Tiro con l'arco.

- L'eleganza della Ginnastica Ritmica e della Danza.

- La forza esplosiva della Ginnastica Artistica, dei corsi di Fitness e della Boxe.

- Il rigore delle Arti Marziali.

- La bellezza inclusiva della Ginnastica Dolce per anziani e della Ginnastica Inclusiva, momenti che hanno commosso e ricordato come lo sport sia, prima di tutto, un diritto al benessere e alla socialità.

Le Parole della Presidente UISP Zona del Cuoio

Durante l'evento, la Presidente del Comitato ha voluto sottolineare l'importanza del legame profondo con le realtà locali: "Vedere questo palazzetto così pieno di vita è un’emozione unica. Giocagin non è solo una rassegna sportiva, ma la dimostrazione che lo sport è il linguaggio universale dell'inclusione. Come UISP Zona del Cuoio, la nostra missione è essere vicini alle associazioni del territorio, ascoltando le loroesigenze e valorizzando il loro immenso lavoro quotidiano. Siamo una grande famiglia che crede fermamente che ogni individuo, dal bambino all'anziano, debba avere lo spazio e il sostegno per esprimersi attraverso il movimento. Il nostro successo è il successo di ogni singola società che oggi ha scelto di scendere in campo con noi".

I Ringraziamenti e le Istituzioni

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie alla sinergia con le istituzioni locali. Erano presenti e sono intervenuti il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e l’Assessore allo Sport,

Elena Maggiorelli, che hanno lodato l'impatto sociale dell'iniziativa e la capacità di UISP di fare rete.

Un ringraziamento speciale va alla conduzione impeccabile di Claudia Malloggi, che ha saputo guidare il ritmo della giornata, alla precisione tecnica di Roberto Baronti all'audio e all'occhio

attento della fotografa Alba, che ha immortalato i sorrisi e le acrobazie di questo evento indimenticabile.

Giocagin 2026 si chiude con un'immagine di unità e speranza: un territorio che corre, danza e tira d'arco insieme, abbattendo ogni barriera.

Fonte: UISP comitato territoriale ZONA DEL CUOIO aps

