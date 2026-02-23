Giovanni Busolini eletto Presidente Confesercenti Chianti

Prosegue con l’assemblea del Coordinamento Chianti la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Coordinamento Chianti è composta da Livio Bianchi, Giovanni Busolini e Paolo Corti. Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato nominato Giovanni Busolini.

Giovanni Busolini è titolare di DATRE srl, che si occupa dell’ organizzazione, progettazione e gestione di formazione specifica dedicata ai professionisti sanitari con sede a Firenze, in via Francesco Corteccia 28/1 ed a Bagno a Ripoli, nella frazione di Grassina, in via Chiantigiana 219/A.

Durante l’assemblea elettiva il neo eletto Presidente Busolini, nella sua relazione ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha tracciato una breve analisi circa lo stato attuale del territorio, dedicando spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Coordinamento.

“Desidero ringraziare tutti per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il Coordinamento che rappresento. E soprattutto voglio ringraziare Claudio Ceroni, che mi ha preceduto, per l’impegno dimostrato durante il suo mandato da Presidente del Coordinamento Chianti. – ha affermato Giovanni Busolini, Presidente Confesercenti Scandicci – Il nostro ruolo non sarà solo quello di testimoni, ma di attori protagonisti nel governare il cambiamento che sta attraversando il nostro territorio”.

Nel corso del confronto sono emerse diverse tematiche che riguardano il territorio; tra cui rafforzare i Centri Commerciali Naturali esistenti e promuoverne di nuovi nelle frazioni, intesi come vere "comunità economiche" che combattono la desertificazione urbana.

Tra gli obiettivi vi è quello di promuovere una governance del turismo sostenibile che integri filiere diverse — dall'accoglienza alla ristorazione passando dagli altri settori — valorizzando l'identità unica del Chianti senza snaturarla.

Per quanto riguarda i servizi innovativi, si mira ad evolvere l’offerta formativa e assistenziale per le imprese, puntando su competenze digitali e manageriali per rispondere alle nuove sfide del mercato globale.

Sarà fondamentale consolidare il ruolo dell’Associazione come interlocutore autorevole e costante per le amministrazioni locali, partecipando attivamente ai tavoli su fiscalità, urbanistica e mobilità.

“Sarà fondamentale ribadire il valore delle botteghe non solo come nodi economici, ma come presidi fondamentali per la sicurezza e la coesione sociale del territorio. - conclude il Presidente Busolini – L’impegno è quello di trasformare le sfide della modernità in opportunità concrete, garantendo risposte tempestive e una rappresentanza sindacale solida e propositiva in ogni comune dell'area".

Fonte: Confesercenti Firenze

