Interruzione della rete elettrica a Empoli, le vie interessate

L'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti lungo via Lucchese e in vie limitrofe
E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 11 alle 18 di mercoledì 25 febbraio 2026 l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti lungo via Lucchese e in vie limitrofe.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via Lucchese 161, da 165 a 173, 177, 181, da 185 a 195, 159aa, 161a, 165a, 167a, 169a, 169b, 171a, 171bp,
171b, 171c, 171e, 171f, 171g, 128, da 132 a 140, da 144 a 146, 122c, 124/pubb, 134c, sn, 201, 205, forf, sn
via del Ponterotto 35, da 41 a 43, 29p, 41p, 45p, 51x, 14p, sn, 33, 37, 23x, 25g, 25h, 25p, 10, 8d, 10/a, 10b
via di Cammaggio 20, 18a, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22p
via del Fondaccio 35a, 20, 20a
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro