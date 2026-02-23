Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 25 febbraio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Turati, sant’Antonio (nel tratto compreso tra piazza Grandi a via Calamandrei), Allende (nel tratto compreso tra le vie Sant’Antonio e Pistelli) e in piazza Grandi ai civici 20, 21 e 22.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

