Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 25 febbraio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Turati, sant’Antonio (nel tratto compreso tra piazza Grandi a via Calamandrei), Allende (nel tratto compreso tra le vie Sant’Antonio e Pistelli) e in piazza Grandi ai civici 20, 21 e 22.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate

Poggibonsi
Attualità
19 Febbraio 2026

Lavori sulla 429 tra Poggibonsi e Certaldo, 6 giorni di chiusura per manutenzione straordinaria

Un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale nel tratto della Nuova SRT 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi – [...]

Certaldo
Attualità
18 Febbraio 2026

"M'illumino di meno" alla Sebach: luci spente e spettacolo alimentato a pedali

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, progetto ideato dalla trasmissione Caterpillar in onda su Rai Radio 2. [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
18 Febbraio 2026
2025 fontanelli acque empolese valdelsa acqua ad alta qualità

Nell'Empolese Valdelsa 7 milioni di L d'acqua erogati dai fontanelli nel 2025

Bere l’acqua della rete pubblica è un gesto semplice, che accompagna la quotidianità di un numero sempre maggiore di persone, anche in Italia: a casa, riempiendo una caraffa; in città, [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina