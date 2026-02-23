Lega in piazza a Gambassi per "petizione a sostegno delle forze dell'ordine e il Sì al referendum"

Iniziativa della Lega Salvini Premier domani 24 febbraio a Gambassi Terme (Fi) dove nella cittadina termale, alcuni militanti leghisti guidati dal Vicesegretario Provinciale, Marco Cordone, allestiranno una postazione in Piazza Di Vittorio nel capoluogo, dalle ore 9,30 alle ore 13 per permettere ai cittadini interessati di sottoscrivere la petizione "Io sto col poliziotto. Vogliamo la tutela legale per le forze dell'ordine", a sostegno dell'attività di contrasto alla criminalità che le nostre forze di Polizia portano avanti. Inoltre, in distribuzione ci sarà un volantino sintetico ed esplicativo, per spiegare le ragioni del SI al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo 2026.

Fonte: Lega Gambassi Terme - Montaione