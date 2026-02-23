Lega Toscana: "In piazza per il Sì al referendum e sostegno alle forze dell'ordine"

"Molte persone in tutta la Toscana si sono avvicinate con interesse ai gazebo della Lega per sottoscrivere la nostra petizione a favore delle Forze dell'Ordine che, sempre più spesso, rischiano, purtroppo, l'incolumità per garantirci una maggiore sicurezza. Oltre a ciò, abbiamo dialogato con i cittadini, parlando del prossimo referendum in calendario a marzo, spiegandogli le motivazioni perché voteremo convintamente Sì per avere una Giustizia più giusta per tutti gli italiani. Desidero, pertanto, ringraziare di cuore i nostri militanti e sostenitori che stanno permettendo e lo consentiranno anche nelle prossime settimane, la presenza di questi veri e propri punti d'ascolto che ci hanno consentito, altresì, di fare un numero rilevante di nuovi tesserati al nostro partito. D'altronde l'habitat naturale della Lega è, da sempre, il territorio ed il conseguente contatto diretto con la gente. Le varie piazze e vie toscane sono, per tutto ciò, i luoghi da noi prediletti", così l'On.le Andrea Crippa, Commissario regionale Lega Toscana.