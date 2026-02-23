Si chiude 'Locale di Gusto!', il progetto itinerante che attraversa l'Empolese Valdelsa per valorizzarne la cultura culinaria. In questa nuova puntata su Radio Lady si svela la serata conclusiva, che verrà ospitata dal Ristorante Il Tegolo a Cerreto Guidi. Presenti Ilaria Scarselli, presidente di Confesercenti Empolese Valdelsa, e Giuliano de Angelis, titolare de Il Tegolo. La serata è in programma per martedì 24 febbraio. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Camera di Commercio.

L'intervista su Radio Lady

Quattro serate, quattro cene degustazione hanno accompagnato il percorso di Locale di Gusto, che si era aperto a Montaione per chiudersi a Fucecchio. Lo scopo del progetto è mettere al centro la tradizione culinaria toscana, con i piatti tipici rivisitati dagli chef dei ristoranti dove si è svolto il progetto.

Questo quinto appuntamento sarà un po' diverso dagli altri, come spiega Ilaria Scarselli: "Con questo appuntamento a Cerreto Guidi copriamo l'intera area dell'Empolese Valdelsa: partito da Montaione, Castelfiorentino, Empoli e Fucecchio. Nella serata a Il Tegolo, oltre alla cena degustazione, ci sarà inizialmente una parte educational, in cui verrà mostrata la pulitura del carciofo e una degustazione organolettica del vino. Questo perché il progetto Locale di Gusto serve per educare le persone e avvicinarle alla buona cucina del territorio".

Il locale: Ristorante Il Tegolo

Il locale, storico e conosciuto a Cerreto Guidi, è stato da poco rilevato da Giuliano de Angelis. Il titolare racconta di aver voluto dare un'impronta più tradizionale al menù, valorizzando prodotti che ormai "quasi nessuno propone più": "Sono due mesi che ho rilevato Il Tegolo, una realtà storica a cui mi sembrava giusto dare continuità - racconta de Angelis -. L'impronta che sto dando al locale si focalizza sulla vecchia tradizione toscana, proponendo cibi che quasi nessuno fa più, come l'ossobuco, la trippa, la carne alla brace, il galletto al mattone. Insieme allo chef abbiamo fatto una ricerca accurata sui cibi che non vengono più proposti. Il posto si addiceva, essendo in un'area di aperta campagna e zona turistica. Per quanto riguarda i prodotti, li scelgo personalmente, puntando a qualità altissima".

L'idea di De Angelis sposa perfettamente quella di Locale di Gusto, che promuove la valorizzazione della cucina toscana. Come afferma anche Scarselli: "Il ruolo del progetto è trovare locali con caratteristiche precise per raccontare l’enogastronomia locale. L’idea di Confesercenti è fare educazione e valorizzare realtà, anche piccole, che offrono prodotti di grande qualità. La ristorazione la vediamo come un tramite per tornare a vivere i centri storici, riscoprire gli esercizi di vicinato e la filiera dei produttori locali".

La parte di pulitura del carciofo, che precede la cena, sarà tenuta dallo chef, con informazioni tecniche e dettagliate, rivolta ai giornalisti presenti e a chi vorrà partecipare.

La serata

Come in ogni appuntamento, la serata metterà al centro i piatti tipici della tradizione del territorio, con qualche innovazione e rivisitazione degli chef. Il protagonista del menù sarà il carciofo: lo chef propone uno sformatino di carciofi con fonduta di pecorino e pistilli di zafferano DOP. A seguire un bis di primi, composto dal raviolo pesciatino al ragù bianco di cinta senese DOP e dal risotto all'Empolese. Si prosegue con lo stracotto di guancia di vitellone e i carciofi stufati. Come dolce, un millefoglie di brigidini.

La serata sarà condotta da Francesca Pinochi, giornalista enogastronomica, che illustrerà gli abbinamenti dei vini a ogni portata.

Come ultimo appuntamento, si pensa già alla prossima edizione: "Ci auguriamo che ci sarà un bis - ha detto Scarselli -. Come Confesercenti vogliamo sottolineare che portare un'iniziativa del genere nell'Empolese Valdelsa significa presentare e valorizzare il territorio come realtà turistica. In questa serata Giuliano presenterà il brigidino, prodotto tipico di Lamporecchi e del Montalbano, dimostrando come la cucina possa diventare veicolo di messaggi e identità del territorio".

Ristorante Il Tegolo

Via di Corliano 16 - Cerreto Guidi (FI)