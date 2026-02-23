Dopo dieci anni Marialina Marcucci lascia la presidenza della Fondazione Carnevale di Viareggio. L’ assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, la ringrazia per l’impegno e il lavoro svolto sottolineando come “in questi anni la Fondazione abbia consolidato il prestigio e la qualità del Carnevale di Viareggio, rafforzandone l’identità e la proiezione nazionale e internazionale. Da sempre uno degli esempi più forti e riconoscibili dell’identità culturale della Toscana nel mondo, una manifestazione capace di unire tradizione, creatività e partecipazione popolare”.

Quello di Marcucci, aggiunge l’assessora “è stato un impegno importante, che ha contribuito a valorizzare una manifestazione storica e centrale per la cultura e l’economia del territorio”. Infine Manetti rivolge alla presidente della Fondazione “un sincero ringraziamento per la dedizione e la passione dimostrate nel corso del suo mandato”

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate