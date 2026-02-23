Fondazione Carnevale Viareggio, Manetti ringrazia Marcucci per lavoro svolto
Dopo dieci anni Marialina Marcucci lascia la presidenza della Fondazione Carnevale di Viareggio. L’ assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, la ringrazia per l’impegno e il lavoro svolto sottolineando come “in questi anni la Fondazione abbia consolidato il prestigio e la qualità del Carnevale di Viareggio, rafforzandone l’identità e la proiezione nazionale e internazionale. Da sempre uno degli esempi più forti e riconoscibili dell’identità culturale della Toscana nel mondo, una manifestazione capace di unire tradizione, creatività e partecipazione popolare”.
Quello di Marcucci, aggiunge l’assessora “è stato un impegno importante, che ha contribuito a valorizzare una manifestazione storica e centrale per la cultura e l’economia del territorio”. Infine Manetti rivolge alla presidente della Fondazione “un sincero ringraziamento per la dedizione e la passione dimostrate nel corso del suo mandato”
Fonte: Regione Toscana
Notizie correlate
Tutte le notizie di Viareggio
<< Indietro