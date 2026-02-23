Minorenne arrestato con oltre 3 etti di hashish pronti per lo spaccio nell'Aretino

Oltre tre etti di hashish già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. È quanto hanno sequestrato i carabinieri ad Anghiari, dove un minorenne originario della provincia di Perugia è stato arrestato.

Secondo quanto riferito in una nota, il giovane è stato fermato dai militari della stazione locale con il supporto del nucleo radiomobile della compagnia di Sansepolcro, dopo essere stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro storico.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire un primo involucro contenente oltre 20 grammi di hashish. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno sequestrato complessivamente più di 300 grammi di sostanza stupefacente. Secondo una stima investigativa, la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito fino a 4mila euro.

Lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Il minorenne è stato accompagnato all’istituto penale per i minorenni di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria